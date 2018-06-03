AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Zehra Taşkesenlioğlu, "İnanıyoruz ki hem Cumhur İttifakı hem de AK Parti seçimlerden galip çıkacak. Çünkü biz AK Parti olarak bugüne kadar söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Bu sebeple Türkiye'de hangi proje olursa olsun, yaparsa AK Parti yapar, vatandaşımız bunun fazlasıyla bilincinde." dedi.

Taşkesenlioğlu, seçim çalışması kapsamında Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Taşkesenlioğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin ilk defa hükümet değişikliğine gittiği önemli seçim olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki hem Cumhur İttifakı hem de AK Parti seçimlerden galip çıkacak. Çünkü biz AK Parti olarak bugüne kadar söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Bu sebeple Türkiye'de hangi proje olursa olsun, yaparsa AK Parti yapar, vatandaşımız bunun fazlasıyla bilincinde." diye konuştu.

Amaçlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine getirmek olduğuna işaret eden Taşkesenlioğlu, 15 yıldır bu uğurda durmadan çalıştıklarını vurguladı.