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"Hem Cumhur İttifakı hem de AK Parti seçimlerden galip çıkacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 02:42 | Son Güncelleme

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Zehra Taşkesenlioğlu: - "İnanıyoruz ki hem Cumhur İttifakı hem de AK Parti seçimlerden galip çıkacak. Çünkü biz AK Parti olarak bugüne kadar söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Bu sebeple Türkiye'de hangi proje olursa olsun, yaparsa AK Parti yapar, vatandaşımız bunun fazlasıyla bilincinde"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Zehra Taşkesenlioğlu, "İnanıyoruz ki hem Cumhur İttifakı hem de AK Parti seçimlerden galip çıkacak. Çünkü biz AK Parti olarak bugüne kadar söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Bu sebeple Türkiye'de hangi proje olursa olsun, yaparsa AK Parti yapar, vatandaşımız bunun fazlasıyla bilincinde." dedi.

Taşkesenlioğlu, seçim çalışması kapsamında Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Taşkesenlioğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin ilk defa hükümet değişikliğine gittiği önemli seçim olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki hem Cumhur İttifakı hem de AK Parti seçimlerden galip çıkacak. Çünkü biz AK Parti olarak bugüne kadar söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Bu sebeple Türkiye'de hangi proje olursa olsun, yaparsa AK Parti yapar, vatandaşımız bunun fazlasıyla bilincinde." diye konuştu.

Amaçlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine getirmek olduğuna işaret eden Taşkesenlioğlu, 15 yıldır bu uğurda durmadan çalıştıklarını vurguladı.

Seçimlerde vatandaşlardan tam destek alacaklarına inandıklarını dile getiren Taşkesenlioğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bize 5 yıl boyunca böyle bir ehliyeti teslim edeceklerine inanıyorum. O zamandan sonra gerek Erzurum gerek Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Vakit Türkiye vaktidir. Vatandaşlarımız oya gittiklerinde 'Vakit Erzurum vakti' diyecektir. Erzurum'da referandum dahil bu dördüncü seçimim. Vatandaşlarımızın her geçen gün AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teveccühü ve yapılanları takdir etmesi bizi çok mutlu ediyor."

Taşkesenlioğlu, ziyaretlerde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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AK Parti Zehra Taşkesenlioğlu Erzurum esnaf ziyareti seçim çalışması ziyaret

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