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"Hem enflasyon hem de faizler düşecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 22:02 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "24 Haziran'da, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurulduktan sonra çok ciddi adımlar atılmaya başlanacak. Hem enflasyon hem de faizler düşecek"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'da, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurulduktan sonra çok ciddi adımlar atılmaya başlanacak. Hem enflasyon hem de faizler düşecek." dedi.

Tüfenkci, Demiryol-İş Sendikası Malatya Şubesi tarafından düzenlenen iftar programının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişmesi noktasında engellemelere rağmen yollarına emin adımlarla devam ettiklerini belirtti.

Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkeyi kalkındırmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, yapmış oldukları yollar, hızlı trenler, şehir hastaneleri gibi projelerle farklı alanlarda da Türkiye'yi kalkındırdıklarını söyledi.

15 Temmuz'da, FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı tüm milletin dimdik ayakta kalarak demokrasiyi savunduğunu anımsatan Tüfenkci, milli iradenin zaferine rağmen, kredi derecelendirme kuruluşları vasıtasıyla Türkiye'ye ekonomik operasyon yapılmaya çalışıldığını anlattı.

24 Haziran yaklaştıkça finansal operasyonun bütün şiddetiyle arttığını dile getiren Bakan Tüfenkci, "Bunlar geçici. İnanın 24 Haziran'a kadar bile kalmayacak. Allah'ın izniyle almış olduğumuz tedbirlerle bu, düşmeye devam edecek. 24 Haziran'da, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurulduktan sonra çok ciddi adımlar atılmaya başlanacak. Hem enflasyon hem de faizler düşecek." diye konuştu.

Türkiye'de ulaştırma konusunun, AK Parti iktidarlarıyla başarı sağladığına değinen Tüfenkci, ulaştırmayı, kara, demir ve deniz yollarında çok farklı noktalara getirdiklerini ifade etti.

Tüfenkci, "ülkede demiryolları bitti" denildiği anda, AK Parti'nin, demiryollarını ayağa kaldırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"İlk defa hızlı trenler, AK Parti iktidarları döneminde geldi. Her geçen sene de bu yatırımlar artmaya devam etti. Başta Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 'Havayolu artık halkın yolu oldu' dedik ve çok farklı noktalara geldik. Malatya üzerine geldiğimizde ise havaalanı terminalini yeniliyoruz. Şu anda proje ihalesi yapıldı, çiziliyor. Biter bitmez de Allah'ın izniyle ihalesini yapacağız ve hayata geçireceğiz."

Söz verip de yapmadıkları hiçbir konunun olmadığının altını çizen Bakan Tüfenkci, Malatya-Elazığ arası raybüsün de kısa zamanda hizmete gireceğini anlattı.

Raybüs çalışmalarını çok önemsediği vurgulayan Tüfenkci, "Konu bakanlar kuruluna geldi ve imzaya açıldı. İnşallah raybüsü de biz, Malatya ve Elazığlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca demiryolu camiasıyla birlikte takip ettiğimiz elektrikli lokomotiflerin bakım ve tamirinin yapıldığı bir işletmenin adımlarını attık. İnşallah kısa zamanda bu işletmeyi Malatya'ya kazandıracağız. Bunu niye istiyoruz? Malatyalı bir kardeşimiz daha iş ve aş bulsun diye." şeklinde konuştu.

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