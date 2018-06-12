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"Hem Kılıçdaroğlu hem de İnce 24 Haziran'da gereken cevabı alacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 17:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Hem Kılıçdaroğlu hem de İnce 24 Haziran'da gereken cevabı alacak. Kendi içinde ahengi olmayan bir siyasi partinin ne Türkiye'ye ne de milletimize hizmeti olmaz" - "Pensilvanya'dan yazılan senaryolarla Türkiye'de siyaset üretmek isteyenler canları istediğinde Kandil'in sesi, gözü kulağı oluyorlar. HDP bayrakları altında cumhurbaşkanlığı adaylığı olmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Hem Kılıçdaroğlu hem de İnce 24 Haziran'da gereken cevabı alacak. Kendi içinde ahengi olmayan bir siyasi partinin ne Türkiye'ye ne de milletimize hizmeti olmaz." dedi.

Çalık, Akpınar Mahallesi Aslantepe Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çalık, CHP'nin açıklamalarının kendi içinde tutarsız olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'dan istenmesiyle ilgili CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ve ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini hatırlatan Çalık, "Kılıçdaroğlu ile İnce'nin bu kendi arasındaki tutarsızlık, iç yapılarındaki organizasyon eksikliğini ve birbirleri ile olan iletişimsizliğini çok net gösteriyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Amerika'ya en az 100 koli FETÖ'nün dosyasını gönderdik. Amerika'nın bunun gereğini yerine getirmesi gerekir." diye konuştu.

Pensilvanya'nın yazdığı senaryoları Türkiye'de oynamak isteyenlerin olduğunu vurgulayan Çalık, ABD'nin hukuku yerine getirmesi ve FETÖ elebaşını iade etmesi gerektiğini söyledi.

Muhalefetin de yerli ve milli duruşla bu çağrıyı tüm dünyaya, diğer Avrupa ülkelerine yapmasının önemine değinen Çalık, şunları söyledi:

"FETÖ ile bağlantılı olan ne kadar insan varsa hepsini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iade etmeli. Bu siyaset değil, Türkiye'nin yerli ve milli duruşunu gösteren önemli bir göstergedir. Hiç kimsenin FETÖ üzerinden siyaset yapma lüksü yok. Pensilvanya'dan yazılan senaryolarla Türkiye'de siyaset üretmek isteyenler canları istediğinde Kandil'in sesi, gözü kulağı oluyorlar. HDP bayrakları altında cumhurbaşkanlığı adaylığı olmaz. Biz insan hak ve özgürlükleri içinde yaşanabilir bir Türkiye vadediyoruz."

- "Milletimiz kime inanacağını biliyor"

İnce'nin, Kılıçdaroğlu ile ahenkli ses çıkaramadığını ve bu nedenle İnce'nin CHP'nın dışına çıkarılması için ince bir hesap yapıldığını aktaran Çalık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnce hesap yapanlar, hem Kılıçdaroğlu hem de İnce 24 Haziran'da gereken cevabı alacak. Kendi içinde ahengi olmayan bir siyasi partinin ne Türkiye'ye ne de milletimize hizmeti olmaz. Kendi içlerinde siyasi birlik yapamayan bir siyasi parti ve onun adayından bahsediyoruz. Milletimiz kime inanacağını biliyor. "

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