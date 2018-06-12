AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Hem Kılıçdaroğlu hem de İnce 24 Haziran'da gereken cevabı alacak. Kendi içinde ahengi olmayan bir siyasi partinin ne Türkiye'ye ne de milletimize hizmeti olmaz." dedi.

Çalık, Akpınar Mahallesi Aslantepe Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çalık, CHP'nin açıklamalarının kendi içinde tutarsız olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'dan istenmesiyle ilgili CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ve ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini hatırlatan Çalık, "Kılıçdaroğlu ile İnce'nin bu kendi arasındaki tutarsızlık, iç yapılarındaki organizasyon eksikliğini ve birbirleri ile olan iletişimsizliğini çok net gösteriyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Amerika'ya en az 100 koli FETÖ'nün dosyasını gönderdik. Amerika'nın bunun gereğini yerine getirmesi gerekir." diye konuştu.

Pensilvanya'nın yazdığı senaryoları Türkiye'de oynamak isteyenlerin olduğunu vurgulayan Çalık, ABD'nin hukuku yerine getirmesi ve FETÖ elebaşını iade etmesi gerektiğini söyledi.