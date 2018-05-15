Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biz hem terörle mücadele ediyor hem ekonomimizi güçlü tutuyoruz. Gelişmiş ülkelerde büyüme oranları sıfıra yaklaştı, biz yüzde 7,4 ile en büyük büyümeyi gerçekleştirdik." dedi.
Uşak Valisi Salim Demir'i makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, valilik toplantı salonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Uşak'ta 16 yılda toplam 6 milyar liralık yatırım gerçekleştireceklerini belirtti.
Eroğlu, ilde devam eden projelerle ilgili bilgi verirken, "Uşak, Uşak olalı böyle yatırım görmedi. Ben de bu bölgenin evladıyım. Uşak köy gibiydi, hükümetimiz döneminde marka şehir oldu, verdiğimiz 83 müjdenin 74'ünü tamamladık." ifadelerini kullandı.
Daha sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçen Eroğlu, partililere seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Eroğlu, Türkiye'nin AK Parti sayesinde sınıf atladığını, muasır medeniyetler seviyesini yakaladığını söyledi.
AK Parti hükümetlerinin icraatlarının millete doğru anlatılmasını isteyen Eroğlu, "Şimdi Cumhurbaşkanımızın hedefi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak. Bizde büyük heyecan var, bayrağına vatanına bağlı birlik beraberlik var, insanlık var, merhamet var, kahramanlık var." diye konuştu.
- "Ülkemiz AK Parti sayesinde 3,5 kat büyüdü"
Eroğlu, AK Parti sayesinde Türkiye'nin hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ülkemiz AK Parti sayesinde 3,5 kat büyüdü, eskiden küçülüyordu. Şu anda Türkiye'de istikrar var, kalkınmada destan yazıyoruz, terörle mücadele ediyoruz. Dünyada sayılan 10 dev proje var, bunların 6'sı bizde. Gelişmiş ülkeler bize imrenerek bakıyor. Bakınız sağlık sisteminde ABD'den de Avrupa'dan da öndeyiz. Sosyal devlet anlayışını Türkiye'ye biz getirdik, bizden önce sosyal devlet anlayışının 's' si yoktu. Sosyal yardımları 35 kat artırdık."
- "Tarihi bir görev var üzerimizde"
Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen büyümeyi sürdürdüğüne dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:
"Dünyada hangi ülkede olursa olsun 15 Temmuz gibi hain darbe girişimi başına gelse ayağa kalkamaz. Biz hem terörle mücadele ediyor hem ekonomimizi güçlü tutuyoruz. Dünyada büyüme oranları sıfıra yaklaştı, biz yüzde 7,4 ile en büyük büyümeyi gerçekleştirdik. Bu nasıl oluyor? Çalışmakla oluyor. Dünyada en tecrübeli lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Liderimiz çalışkan, zeki ve büyük düşünüyor. Her alanda çağ atladık, savunma sanayinde yapılanlar ortada. Türkiye 70 sente muhtaçken büyük Türkiye haline geldi. Önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Ağzı olan konuşuyor, onlar konuşur, AK Parti yapar. Bu seçimler çok önemli, Türkiye üzerine büyük bir oyun var, bu oyunu biliyoruz. Milletimiz sandığa gittiğinde sadece oy vermeyecek 'Bu devletin bekası için oy veriyorum' diyecek. Tarihi bir görev var üzerimizde."
Bakan Eroğlu, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile İsmet Paşa Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret etti.
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