Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biz hem terörle mücadele ediyor hem ekonomimizi güçlü tutuyoruz. Gelişmiş ülkelerde büyüme oranları sıfıra yaklaştı, biz yüzde 7,4 ile en büyük büyümeyi gerçekleştirdik." dedi.

Uşak Valisi Salim Demir'i makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, valilik toplantı salonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Uşak'ta 16 yılda toplam 6 milyar liralık yatırım gerçekleştireceklerini belirtti.

Eroğlu, ilde devam eden projelerle ilgili bilgi verirken, "Uşak, Uşak olalı böyle yatırım görmedi. Ben de bu bölgenin evladıyım. Uşak köy gibiydi, hükümetimiz döneminde marka şehir oldu, verdiğimiz 83 müjdenin 74'ünü tamamladık." ifadelerini kullandı.

Daha sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçen Eroğlu, partililere seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Eroğlu, Türkiye'nin AK Parti sayesinde sınıf atladığını, muasır medeniyetler seviyesini yakaladığını söyledi.

AK Parti hükümetlerinin icraatlarının millete doğru anlatılmasını isteyen Eroğlu, "Şimdi Cumhurbaşkanımızın hedefi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak. Bizde büyük heyecan var, bayrağına vatanına bağlı birlik beraberlik var, insanlık var, merhamet var, kahramanlık var." diye konuştu.