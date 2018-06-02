Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hep birlikte kazanacağız, Türkiye'yi birlikte kalkındıracağız. 24 Haziran seçimleri Türk'ün gelecek asırlardaki kaderini belirleyecek bir seçimdir." dedi.
Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Muratpaşa Kent Meydanı'nda verilen iftar programına katıldı.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın her halka, ülkeye veya millete adil davranmadığını, bunlardan birisinin de tarihte Ahıska Türkleri olduğunu söyledi.
Milletvekili olduğu ilk yıllarda yurt dışındaki akraba topluluklarının durumunu tespit etmek için çalışma başlattıklarını belirten Çavuşoğlu, Ahıska Türklerinin sürgün hikayesini, çektiği acıları daha da yakından öğrendiğini dile getirdi.
Çavuşoğlu, o günden bu yana kendisini yurt dışı ve içindeki vatandaşlara adadığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Kendimi özellikle Ahıska Türklerine adadım, bundan da onur duyuyorum. Ahıska Türkleri acılar, sürgünler yaşamış. Kardeş kavgasından da çekmiş. 1944'te Stalin'in sürgünü. Ahıska Türkleri Orta Asya'nın değişik bölgelerine yayılmış. 1989'de Fergana'da maalesef bir kardeş kavgası olmuş ve burada fitne galip gelmiş. Ahıska Türkleri için bir sürgün bir yolculuk daha Krasnodar'a kadar kardeşlerimiz gitmiş. Krasnodar'dan özellikle önemli sayıda Ahıskalı kardeşimiz ABD'ye gitmiş. Ahıskalı kardeşlerimizin, bugün seyahati halen bitmiş değil."
Ahıska Türklerinin gittiği her yerde ve şartta tüm zorluklara rağmen Türk ve Müslüman olduğunu unutmadığını bildiren Çavuşoğlu, Ahıskalı Türklerin kültürünü gelecek nesillere de taşıdığını vurguladı.
Çavuşoğlu, Ahıska Türklerinde sahiplenme ve kardeşlik olduğuna işaret ederek, "Bugün dünya Ahıska Türkleri yalnız ve kimsesiz değildir. Dünya Ahıska Türkleri Birliği sayesinde dünyanın neresinde bir Ahıskalı varsa hepsine ulaşıyoruz, hepsinin yanındayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Ahıska Türkleri yalnız değildir." diye konuştu.
Gittikleri her yerde Ahıskalı Türklerle buluştuklarını ve dile getirilen sorunların hepsini çözdüklerini ifade eden Çavuşoğlu, Rusya, Azerbaycan, Kafkasya ve diğer ülkelerden gelen konukların da iftar sofrasını paylaştığını hatırlattı.
Ahıska Türklerine daha fazla hizmet etmek için çalışma yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Ahıska Türklerine yapılan sürgün bir haksızlıktı, zulümdü. Ahıska Türklerinin geri dönme hakkı Ahıskalılara verilmeliydi, bunu birlikte takip ettik, başardık." değerlendirmesinde bulundu.
- "Türkiye, herkese sahip çıkıyor"
Çavuşoğlu, "Artık güçlü Türkiye sadece Türkiye içindeki vatandaşlarımıza sahip çıkmıyor, dünyanın neresinde olursa olsun soydaşlarımıza ve akraba topluluklarımıza da sahip çıkıyoruz. DATÜB ile çalışmayı başlattık, grup grup Ahıska Türklerimizi Erzincan ve Ahlat'a yerleştirdik. Şimdi ilave gruplar, aileler var. Şu ana kadar 3 bin civarında kardeşimiz huzur içinde bu şehirlerde yaşıyor." diye konuştu.
Yerleşen Ahıskalıların Türk ordusunda Mehmetçik olduğunu, vatandaşlık için kanun çıkardıklarını bildiren Çavuşoğlu, önce 24 bin civarında Ahıska Türk'ü, şimdi 30 bin civarında, ilave olarak da 50 bin Ahıska Türkü'ne vatandaşlık vereceklerini aktardı.
Çavuşoğlu, Ahıska Türkleriyle Türkiye'yi büyütüp, kalkındırarak, büyük hedeflerine ulaştıracaklarını ifade ederek, "Biz sizlerle etle tırnak gibi kardeş olduk. 16 yıllık serüvenimizde birlikte yürüdüğümüz yolda Ahıskalı Türklerle kardeş olduk, Ahıska köylerinin tamamını dolaştık." dedi.
Türkiye'de herkesin turizmin kalkınması için çalıştığına işaret eden Çavuşoğlu, bu sene turizmde rekor beklediklerine değindi.
Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Hep birlikte kazanacağız, Türkiye'yi birlikte kalkındıracağız. 24 Haziran seçimleri Türk'ün gelecek asırlardaki kaderini belirleyecek bir seçimdir. O nedenle bugüne kadar destek verdiniz, biz sizlerden çok memnunuz. Türk'ün ve Türk dünyasının hedeflerine ulaşması için Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizlere destek verdiniz. Ama bu seçimde inşallah her zamankinden fazla sizlerden destek bekliyoruz."
Konuşmanın ardından Bakan Çavuşoğlu'na Ahıska Türklerinin milli kıyafeti giydirildi.
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