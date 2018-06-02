Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hep birlikte kazanacağız, Türkiye'yi birlikte kalkındıracağız. 24 Haziran seçimleri Türk'ün gelecek asırlardaki kaderini belirleyecek bir seçimdir." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Muratpaşa Kent Meydanı'nda verilen iftar programına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın her halka, ülkeye veya millete adil davranmadığını, bunlardan birisinin de tarihte Ahıska Türkleri olduğunu söyledi.

Milletvekili olduğu ilk yıllarda yurt dışındaki akraba topluluklarının durumunu tespit etmek için çalışma başlattıklarını belirten Çavuşoğlu, Ahıska Türklerinin sürgün hikayesini, çektiği acıları daha da yakından öğrendiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, o günden bu yana kendisini yurt dışı ve içindeki vatandaşlara adadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kendimi özellikle Ahıska Türklerine adadım, bundan da onur duyuyorum. Ahıska Türkleri acılar, sürgünler yaşamış. Kardeş kavgasından da çekmiş. 1944'te Stalin'in sürgünü. Ahıska Türkleri Orta Asya'nın değişik bölgelerine yayılmış. 1989'de Fergana'da maalesef bir kardeş kavgası olmuş ve burada fitne galip gelmiş. Ahıska Türkleri için bir sürgün bir yolculuk daha Krasnodar'a kadar kardeşlerimiz gitmiş. Krasnodar'dan özellikle önemli sayıda Ahıskalı kardeşimiz ABD'ye gitmiş. Ahıskalı kardeşlerimizin, bugün seyahati halen bitmiş değil."