"Hepimizi çok üzmüştür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) sosyal medya hesabından 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşımına ilişkin, "Darbe ürünü bu zihinlerin bugünkü Türkiye'mizde darbelerle yeniden iktidara gelmek istediklerinden hiç endişemiz yok." dedi.
Çalık, Malatya'nın Yazıhan ilçesi Kültür Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ADD'nin sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi.
27 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinin sekteye uğradığı ve demokrasi şehitlerinin verildiği bir tarih olduğunu hatırlatan Çalık, "Bu talihsiz, demokrasimizin kara lekesi olan günü anarken ADD'nin sosyal medyadan attığı tweet hepimizi bir kez daha sükutuhayale uğratmış, çok üzmüştür. ADD'nin daha önce de açıklamalarına baktığımızda yine 27 Mayıs ile alakalı bu tarz cümlelerini görüyoruz. Aslında kişinin fikri neyse zikri de odur. Darbe ürünü bu zihinlerin bugünkü Türkiyemiz'de darbelerle yeniden iktidara gelmek istediklerinden hiç endişemiz yok." diye konuştu.
Öznur Çalık, darbe girişimlerini bir kez daha Türkiye'nin yaşamayacağını işaret ederek, şunları kaydetti:
"27 Mayıs şakşakçılığını yapanlar, o gün Meclis'te 27 Mayıs'ta başbakanın asılması için Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun asılması için oy kullananlar dahil olmak üzere onların zihniyetinin hala bugün de devam ettiğini görüyoruz. Biz bu darbe zihniyetçilerine karşı inşallah 24 Haziran'da bir kez daha bu darbelerin yaşanmaması için hep birlikte cumhur ittifakı ile Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz ve TBMM'de de inşallah AK Partili milletvekillerimizin çoğunluğuyla milletimizi temsil edeceğiz."
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