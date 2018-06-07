Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyor. Neymiş efendim cezaevindeymiş, olmaması gerekiyormuş. 54 vatandaşımızın, 6-7 Ekim Kobani olayları sırasında onları sokağa çağıran kararın altına imza atan bu adam değil mi? Yasin Börü 14 yaşındayken başı taşla ezilerek dördüncü kattan aşağı atılarak üzerinden 4 defa arabayla geçilirken bu adam ya da siz neredeydiniz?" dedi.

Gürsu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir holdinge ait tesiste işçilerle sahur yapan Çavuşoğlu, programdaki konuşmasında, Türkiye'de yollardan, ulaşımdan sağlığa, eğitimden teknolojik altyapılara, sosyal hizmetlerden enerji sektörüne ve savunma sanayisine kadar birçok alanda çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen en büyük 10 projenin 6'sının Türkiye'de hayata geçirildiğini ifade etti. Bunun bile başlı başına Türkiye'nin gelişimi noktasında insanı ve beşeri kaynakları kendini ortaya koyduğunda bu ülkeyi nereye taşıyacağını göstermesi bakımından önemli bir parametre olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de aynı büyüme hızıyla ve onu da katlayarak devam edebilmesi için istikrara, güvene ve yeni yatırımlara ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.