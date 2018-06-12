Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Bunlar bu ülkeyi hak edecek seviyede bırakın yönetmeyi, bu ülkenin muhalefeti bile olamazlar. Zaten olamıyorlar da. Hepsi bir araya geliyor bir muhalefet olamıyorlar. Yok, şaka gibi.'' dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İznik ilçesinde yaptırılan Çakırca Kent Parkı açılış töreninde bir konuşma yapan Çavuşoğlu, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla yola koyulan kadrolar olarak, insana hizmet ettikçe mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra yeni bir döneme gireceğini anlatan Çavuşoğlu, bu süreçten sonra da ülkenin daha da ilerleyeceğini kaydetti. Çavuşoğlu, Türk milletinin en iyisine layık olduğunu vurgulayarak, sağlık yatırımlarından, eğitime, yollardan, savunma sanayisine kadar her alanda atılımlar gerçekleştirdiklerini aktardı. Rakiplerinin ise tam bir kara mizah örneği olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ''Demokratik bir ülke muhalefetsiz olmaz. Muhalefet dediğin ufuk açıcı olur, daha ötesini gösterir, iktidarı da hırslandırır. İktidarın yapmasını sağlar, yapıcı bir eleştiri ortaya koyar.'' diye konuştu.

Çavuşoğlu, muhalefetin yerli otomobil ve Kanal İstanbul projelerini durduracağını açıkladığını belirterek, şöyle devam etti: ''Sen Kanal İstanbul'u niye durduruyorsun kardeşim? E o zaman Osmangazi Köprüsü'nü de yıkarsın Allah bilir. Bir onu demediği kaldı. Böyle bir şey olabilir mi? İznik'e devlet hastanesi yaptık. Sırf AK Parti yaptı diye durduracak, yıkacaksın. E hadi ordan be kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi yani? Yeniden eski sisteme dönecekmişiz. Dur bir saniye dur. Millet daha bir sene önce değiştirdi. Mübarek, temiz oylarıyla değiştirdi. Daha bir uygulamadın, görmedin. Bir gör bakalım. Millet de görecek bakalım nasıl olduğunu.'' - İnce'nin Demirtaş'ı ziyareti Muharrem İnce'nin HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de ziyaretini de eleştiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: ''Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine niye gidiyorsun kardeşim? Ne işin var Selahattin Demirtaş ile açıkla bize bunu açıkla. Selahattin Demirtaş sana hangi aklı, hangi vizyonu veriyor? Söyle bunu ama yok. Söyleyemez. Bunların ajandası farklı kardeşim. Ajandaları ne biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan gitsin ülke mahvolursa mahvolsun. Başka bir düşünce yok. Hepsi beraber oturmuşlar dizlerini dövüyorlar. Selahattin Demirtaş da Selahattin Demirtaş. Ya arkadaşlar PKK yönetiyor bu adamları. Partileri PKK'nın yandaşı değil mi? Bunların milletvekilleri, 'PKK sizi tükürüğüyle boğacak.' demedi mi? Muharrem İnce senin ne işin var bunlarla ya?''

Çavuşoğlu, milletin yaşananların hepsini gördüğünü dile getirerek, ''Bunlar bu ülkeyi sevmiyorlar açık ve net. Bu ülkeyi tanımıyorlar. Genelde şunu yapıyorlar, CHP şunu yapıyor; ne kadar Türkiye düşmanı varsa içeride, dışarıda hepsiyle omuz omuza, hepsiyle kol kola giriyor, sandık göründüğü zaman bir anda kendine geliyor. Milletimize şirinlik yapıyor, güya Türkiye sevdalısı kesiliyor." dedi. Türk milletinin yapılanların hepsini gördüğünü belirten Çavuşoğlu, "Ya bunların milletvekilleri terörist cenazelerinde gözyaşı dökmüyor muydu? Görmediniz mi bunları? Bu Kılıçdaroğlu DHKP-C'li bir canlı bombaya sahip çıkmamış mıydı öncesinde? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce... Bu millet artık sizi tanıyor. Bu ülke bunlara emanet edilebilir mi ya? Anlatın bunları CHP'li kardeşlerimize anlatın.'' ifadesini kullandı. -''24 Haziran'da bunları sandığa gömeceğiz'' Türkiye'nin vatanını, milletini seven bir muhalefet hak ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kılıçdaroğlu İstanbul'a kadar adalet yürüyüşü yapıyor yanında FETÖ'cüler var. Seçim beyannamesini açıyorsunuz bir tane FETÖ, bir tane PKK, bir tane DHKP-C yok. 15 Temmuz'u görmüyor, 20 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere karşı ilan edilen olağanüstü hali darbe telakki ediyor ya. Aklıyla alay ediyor bu milletin be. Olacak iş değil yani. Güya adalet kurultayı yapıyor Çanakkale şehitlerinin üzerinde onların ruhuna azab edecek davranışlar sergiliyor. Bunların bu millete aidiyeti yok. Sevmiyorlar bu ülkeyi sevmiyorlar. Bu milleti sevmiyorlar. Açık. Bunların gözünü başka bir şey bürümüş. Recep Tayyip Erdoğan gitsin ülke yıkılsın. Aynen bunların düşündüğü, söylediği bu. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz değil mi kardeşlerim? Allah'ın izniyle 24 Haziran'da bunları sandığa gömeceğiz değil mi sevgili kardeşlerim? Gömeceğiz inşallah."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ciddi, gelenekleri olan 81 milyon nüfuslu devasa bir ülke olduğunu belirterek, "'Dolayısıyla bunlar bu ülkeyi hak edecek seviyede bırakın yönetmeyi, bu ülkenin muhalefeti bile olamazlar. Zaten olamıyorlar da. Hepsi bir araya geliyor bir muhalefet olamıyorlar. Yok, şaka gibi." diye konuştu. "CHP'lilerin güvenmediği bir adama bu millet niye güvensin be kardeşim" ifadesine yer veren Çavuşoğlu, "Güvenmez değil mi? Güvenmez. Allah'ın izniyle biz işimize devam ediyoruz. Koalisyonlu yıllar kapanacak yeni bir dönem açılacak, inşallah Türkiye'yi önümüzdeki 5 yıl içinde 3-4 kat büyüteceğiz inşallah.'' dedi. - Törenin ardından iftar programı Konuşmasının ardından parkın açılışını yapan Çavuşoğlu daha sonra İznik'te Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada da AK Parti kadroları olarak 2002 yılında yola çıkarken Türkiye'nin ekonomik dar boğazından geçtiğini, insanların moralinin bozuk olduğunu söyledi. O dönemde kendilerinin ''Bizim kaynağımız Türkiye, beşeri sermayemiz milletimizdir'' dediklerini anımsatan Çavuşoğlu, ''O tarihten itibaren şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu millete olan sevdamız büyük Türkiye'ye olan aşkımızla beraber yola koyulduk ve çalışmaya başladık.'' ifadelerini kullandı.