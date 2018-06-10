"Televizyonda soruyorlar, 'Yerli otomobili ne yapacaksın?' Durduracağım. "Kanal İstanbul'u ne yapacaksın?" Durduracağım. Durarak, durdurarak bir yere gidemezsin. Bunların hayatı yıkmak. Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar bu milleti sevmiyorlar. Hele biri var, proje. FETÖ'nün projesi. '15 Temmuz'da başbakan olacağım.' Başbakan yapacaksa millet yapar onu da Recep Tayyip Erdoğan olarak yapar. Hiç kimsenin aklı karışmasın. Bize geçmişi vadederek bu ülkeyi bir yere götüremezler. Bize değişimi, dönüşümü vadedecekler. Geleceği, ufuk çizgisini gösterecekler. Bu ülke çok çekti, patinaj yaptı, yerinde saydı. Yeter."

Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ve onların cumhurbaşkanı adaylarının seçim beyannamelerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Seçim beyannamelerinde FETÖ, PKK, DHKP-C geçmez. Milletimiz olmasaydı bu ülkeyi işgal etmişlerdi. Kimin adına konuşuyorsunuz, sağınıza solunuza bir bakın. Bu millet ahmak değil, size dersinizi 24 Haziran'da verecek. Adamlar akıl tutulması yaşıyor, akılları başından gitmiş." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Trabzon Çaykaralılar Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her türlü badireye rağmen son 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü söyledi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hepsi bir araya gelmiş ülkeyi durdurmaya çalışıyor. Açık ve net. Bunlara fırsat vermeyelim. Bizim 146 projemiz var. 24 Haziran'dan sonra Allah'ın izniyle uçacağız, şahlanacağız." dedi.

- "Bu millet sana apolet söktürür mü?"

Savunma sanayisinde yerliliğin yüzde 77 olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi bizim evlatlarımız SİHA'ları, İHA'ları yapıyor. Bulundukları deliklerde o teröristlerin başını eziyor, ensesine basıyor. Bundan kim rahatsız oluyor? Muharrem rahatsız oluyor. Diğerleri de rahatsız oluyor. Metin Temel paşanın apoletlerini sökecekmiş, sıkıysa sök hadi. Bu millet sana apolet söktürür mü? Söktürmez. Metin Temel paşa 59 günde bizim sınırlarımıza kurulmak istenen 100 bin kişilik terör örgütü kuşatmasını oradan tamamen darmadağın ederek bu ülke için tehdit olmaktan çıkarmıştır."

- "Allah'ın izniyle uçacağız, şahlanacağız"

Çavuşoğlu, Meral Akşener'in seçim beyannamesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığını kapatmayı vadettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"TİKA'nın bütçesi 300 milyon lira, aç biraz oku. Bir gün '4 milyar' diyor, başka bir gün '6 milyar' diyor. Bunlar bu millete düşman. TİKA bizim yük akımız, gönül elçimiz. Değerli kardeşlerim uyanık olalım, gözümüzü açalım. Hepsi bir araya gelmiş ülkeyi durdurmaya çalışıyor. Açık ve net. Bunlara fırsat vermeyelim. Bizim 146 projemiz var. 24 Haziran'dan sonra Allah'ın izniyle uçacağız, şahlanacağız."

Diyarbakır Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Dicle Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nı da ziyaret eden Çavuşoğlu, Küçük Balıklı Merkez Camisi'nin cami bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Çavuşoğlu, Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret edip, burada çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

