HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Hepsi bir araya gelmiş ülkeyi durdurmaya çalışıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Hepsi bir araya gelmiş ülkeyi durdurmaya çalışıyor. Açık ve net. Bunlara fırsat vermeyelim. Bizim 146 projemiz var. 24 Haziran'dan sonra Allah'ın izniyle uçacağız, şahlanacağız" - "Hiç kimsenin aklı karışmasın. Bize geçmişi vadederek bu ülkeyi bir yere götüremezler. Bize değişimi, dönüşümü vadedecekler. Geleceği, ufuk çizgisini gösterecekler. Bu ülke çok çekti, patinaj yaptı, yerinde saydı. Yeter"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hepsi bir araya gelmiş ülkeyi durdurmaya çalışıyor. Açık ve net. Bunlara fırsat vermeyelim. Bizim 146 projemiz var. 24 Haziran'dan sonra Allah'ın izniyle uçacağız, şahlanacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Trabzon Çaykaralılar Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her türlü badireye rağmen son 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü söyledi.

Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ve onların cumhurbaşkanı adaylarının seçim beyannamelerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Seçim beyannamelerinde FETÖ, PKK, DHKP-C geçmez. Milletimiz olmasaydı bu ülkeyi işgal etmişlerdi. Kimin adına konuşuyorsunuz, sağınıza solunuza bir bakın. Bu millet ahmak değil, size dersinizi 24 Haziran'da verecek. Adamlar akıl tutulması yaşıyor, akılları başından gitmiş." diye konuştu.

Çavuşoğlu, muhalefet partilerinin ülkeyi geçmişe götürmeyi vadettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Televizyonda soruyorlar, 'Yerli otomobili ne yapacaksın?' Durduracağım. "Kanal İstanbul'u ne yapacaksın?" Durduracağım. Durarak, durdurarak bir yere gidemezsin. Bunların hayatı yıkmak. Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar bu milleti sevmiyorlar. Hele biri var, proje. FETÖ'nün projesi. '15 Temmuz'da başbakan olacağım.' Başbakan yapacaksa millet yapar onu da Recep Tayyip Erdoğan olarak yapar. Hiç kimsenin aklı karışmasın. Bize geçmişi vadederek bu ülkeyi bir yere götüremezler. Bize değişimi, dönüşümü vadedecekler. Geleceği, ufuk çizgisini gösterecekler. Bu ülke çok çekti, patinaj yaptı, yerinde saydı. Yeter."

- "Bu millet sana apolet söktürür mü?"

Savunma sanayisinde yerliliğin yüzde 77 olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi bizim evlatlarımız SİHA'ları, İHA'ları yapıyor. Bulundukları deliklerde o teröristlerin başını eziyor, ensesine basıyor. Bundan kim rahatsız oluyor? Muharrem rahatsız oluyor. Diğerleri de rahatsız oluyor. Metin Temel paşanın apoletlerini sökecekmiş, sıkıysa sök hadi. Bu millet sana apolet söktürür mü? Söktürmez. Metin Temel paşa 59 günde bizim sınırlarımıza kurulmak istenen 100 bin kişilik terör örgütü kuşatmasını oradan tamamen darmadağın ederek bu ülke için tehdit olmaktan çıkarmıştır."

- "Allah'ın izniyle uçacağız, şahlanacağız"

Çavuşoğlu, Meral Akşener'in seçim beyannamesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığını kapatmayı vadettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"TİKA'nın bütçesi 300 milyon lira, aç biraz oku. Bir gün '4 milyar' diyor, başka bir gün '6 milyar' diyor. Bunlar bu millete düşman. TİKA bizim yük akımız, gönül elçimiz. Değerli kardeşlerim uyanık olalım, gözümüzü açalım. Hepsi bir araya gelmiş ülkeyi durdurmaya çalışıyor. Açık ve net. Bunlara fırsat vermeyelim. Bizim 146 projemiz var. 24 Haziran'dan sonra Allah'ın izniyle uçacağız, şahlanacağız."

Diyarbakır Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Dicle Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nı da ziyaret eden Çavuşoğlu, Küçük Balıklı Merkez Camisi'nin cami bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Çavuşoğlu, Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret edip, burada çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Bahçeli: Bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir hain sağ kalamayacaktırBahçeli: Bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir hain sağ kalamayacaktır
Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız (2)Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa seçim ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır

Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.