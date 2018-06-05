Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, darbelerin, baskıların ve hükümet krizlerinin Türkiye'ye zaman kaybettirdiğini belirterek, "Her darbe ve istikrarın bozulması ülkeyi 5-10 yıl geriye götürdü." dedi.

Demircan, Amasya Belediyesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin parlamenter sistemde arzuladığı seviyeyi yakalayamadığını söyledi.

"1960 yılından bugüne kadar sürekli darbeler, vesayet baskıları ve hükümet krizleri, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan sıkıntılar ve krizler... Neticede Türkiye zaman kaybetti. Gelişmesinde arzulanan seviyeyi yakalamakta geri kaldı. Her darbe ve istikrarın bozulması ülkeyi 5-10 yıl geriye götürdü." diyen Demircan, şunları kaydetti:

"Bunun faturası olarak da Türkiye güçlü olmak zorunda olduğu bir bölgede yaşayan ülke olarak istediği düzeyde kalkınmayı başaramadı. Şimdi biz millet olarak şu kararı verdik, dedik ki; 'Arkadaş biz bu parlamenter sistemin zararlarını gördük. Bunun yerine demokrasinin daha gelişmiş bir şekli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getireceğiz. Orada kuvvetler ayrılığı olacak, orada parlamento üzerine veya yürütme üzerine vesayet baskıları olmayacak, darbeler olmayacak Türkiye daha hızlı bir kalkınma imkanı yakalamış olacak.' "