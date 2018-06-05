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"Her darbe ve istikrarın bozulması ülkeyi 5-10 yıl geriye götürdü"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "1960 yılından bugüne kadar sürekli darbeler, vesayet baskıları ve hükümet krizleri, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan sıkıntılar ve krizler. Neticede Türkiye zaman kaybetti, gelişmesinde arzulanan seviyeyi yakalamakta geri kaldı. Her darbe ve istikrarın bozulması ülkeyi 5-10 yıl geriye götürdü"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, darbelerin, baskıların ve hükümet krizlerinin Türkiye'ye zaman kaybettirdiğini belirterek, "Her darbe ve istikrarın bozulması ülkeyi 5-10 yıl geriye götürdü." dedi.

Demircan, Amasya Belediyesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin parlamenter sistemde arzuladığı seviyeyi yakalayamadığını söyledi.

"1960 yılından bugüne kadar sürekli darbeler, vesayet baskıları ve hükümet krizleri, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan sıkıntılar ve krizler... Neticede Türkiye zaman kaybetti. Gelişmesinde arzulanan seviyeyi yakalamakta geri kaldı. Her darbe ve istikrarın bozulması ülkeyi 5-10 yıl geriye götürdü." diyen Demircan, şunları kaydetti:

"Bunun faturası olarak da Türkiye güçlü olmak zorunda olduğu bir bölgede yaşayan ülke olarak istediği düzeyde kalkınmayı başaramadı. Şimdi biz millet olarak şu kararı verdik, dedik ki; 'Arkadaş biz bu parlamenter sistemin zararlarını gördük. Bunun yerine demokrasinin daha gelişmiş bir şekli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getireceğiz. Orada kuvvetler ayrılığı olacak, orada parlamento üzerine veya yürütme üzerine vesayet baskıları olmayacak, darbeler olmayacak Türkiye daha hızlı bir kalkınma imkanı yakalamış olacak.' "

24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kurgulanacağı seçim olacağını anlatan Demircan, "Sistemin kurumları, kuralları bu meclis tarafından yerine getirilecek ve kurumlar, kurallar oluşturulurken cumhurbaşkanıyla uyum içinde çalışacak güçlü bir meclise ihtiyaç var. Eğer cumhurbaşkanıyla uyum içinde çalışmayan bir meclisle karşı karşıya kalırsak, bu sistemin daha baştan oluşturulması ve kurgulanması sürecinde istenmeyen neticeler doğurur." diye konuştu.

Bunun önüne geçmek için milletin, "güçlü başkan, güçlü meclis ve neticesinde güçlü Türkiye" kararını alması gerektiğini vurgulayan Demircan, bu seçim çalışması vesilesiyle Amasya'da bulunduğunu ve ziyaretler gerçekleştirdiğini anlattı.

Demircan, "Görüyorum ki halkımız fevkalade meselenin farkında. İnşallah 19 gün sonra yapacağımız seçimde milletin geleceğini inşa edecek bir Meclis kuracağız." dedi.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a tablo hediye etti.

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Amasya Amasya Belediyesi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ziyaret

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