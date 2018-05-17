"Her iki seçimin galibi Cumhur İttifakı olacaktır"

"24 Haziran seçimleri Türkiye'yi eskiye götürmek isteyenler ile yeni sistemin tam olarak hayata geçirilmesini savunan 'Cumhur İttifakı' arasında geçecektir. Ama ben inanıyorum ki hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinin galibi inşallah milletimizin desteği, Rabbimizin inayetiyle Cumhur İttifakı olacaktır. Çünkü böyle olması lazım ki Türkiye yeni sistemi tam olarak uygulamaya koyabilsin."

24 Haziran'da yapılacak seçimin Türkiye için bir milat olduğunu ifade eden Destici, şöyle konuştu:

Şehit ve gazi derneklerinin bu ruhun yaşanmasına büyük katkı sağladığını belirten Destici, Türkiye'nin içeride ve dışarıda terörle ciddi mücadele verdiği söyledi.

Destici, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz'ü makamında kabul etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ben inanıyorum ki hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinin galibi inşallah milletimizin desteği, Rabbimizin inayetiyle Cumhur İttifakı olacaktır." dedi.

- "Türkiye fiili uygulamalar yaptı"

İsrail'in Gazze'deki katliamını da değerlendiren Destici, dünyanın bu katliamı "cılız" kınamalarla seyrettiğini dile getirdi.

Destici, İsrail'e sadece Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiğine ve fiili uygulamalar yaptığına dikkati çekerek, "Büyükelçisini, konsolosunu gönderdi, birtakım ilişkileri askıya aldı. Çok açık ve net bir şekilde İsrail'in işgalci devlet olduğunu, soykırım olduğunu bizzat Cumhurbaşkanı ağzından söyleyen tek ülke." dedi.

- "240 güvenlik koruyucusu Afrin'de"

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise İsrail askerlerinin saldırılarında şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde asker, polis ve güvenlik korucu ayrımının kalmadığına işaret eden Sözen, "Halen 240 güvenlik koruyucumuz Afrin'de askerimiz, polisimizle beraber görev ve sorumluluk alanlarında olmamasına rağmen sınır ötesinde kendilerine verilen görevi yasalar çerçevesinde tevdi ediyorlar." diye konuştu.