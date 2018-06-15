TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu coğrafyada yıkılmayan tek kale Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bütün bu ezilenlerin, mağdur edilen her kesimin tek umut kapısıdır Türkiye." dedi.

Aydın, Adıyaman Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşmanın doruğa ulaştığı anlar olduğunu söyledi.

Ramazan ayının arkasındaki bayramın Müslümanlara, Allah'ın bir lütfu olduğunu dile getiren Aydın, "Şu mazlum coğrafyaya bir bakın. Güney sınırlarımızda Irak diye bir medeniyet kaldı mı? Halep, Şam yerle bir oldu. Filistin, İsrail’in işgali altında inim inim ağlıyor. Yemen'deki durum içler acısı, Libya üçe, dörde bölünmüş durumda. Müslüman kardeşlerimizin döktüğü göz yaşını hepimiz görüyoruz. Neden bu acı, gözyaşı ve kan çoğunlukla İslam beldelerinde oluyor? Bizim titreyip kendimize gelmemizin zamanı gelmiştir." diye konuştu.

- "Bizler kardeşçe yaşamak için varız"

Aydın, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Güçlü olmanın yolu birlik olmaktan geçer ve bu coğrafyada yıkılmayan tek kale Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bütün bu ezilenlerin, mağdur edilen her kesimin tek umut kapısıdır Türkiye. Bu umut kapısını, onların umudunu boşa harcayamayız. Eğer Filistinli gençler İsrail’in zulmüne karşı direnebiliyorsa, mücadele edebiliyorsa emin olun ki Türkiye'ye olan umutlarından dolayıdır. Onun için bu bayramlarımızın kıymetini bilelim. Kırgınlıkları, dargınlıkları bir tarafa bırakmak, bir olmak ve beraber olmak zorundayız. Bizler kardeşçe yaşamak için varız."

Aydın, Şehitler Mezarlığı'nı da ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı ve dua etti.

