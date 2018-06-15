HABER

"Her kesimin tek umut kapısıdır Türkiye"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Bu coğrafyada yıkılmayan tek kale Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bütün bu ezilenlerin, mağdur edilen her kesimin tek umut kapısıdır Türkiye"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu coğrafyada yıkılmayan tek kale Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bütün bu ezilenlerin, mağdur edilen her kesimin tek umut kapısıdır Türkiye." dedi.

Aydın, Adıyaman Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşmanın doruğa ulaştığı anlar olduğunu söyledi.

Ramazan ayının arkasındaki bayramın Müslümanlara, Allah'ın bir lütfu olduğunu dile getiren Aydın, "Şu mazlum coğrafyaya bir bakın. Güney sınırlarımızda Irak diye bir medeniyet kaldı mı? Halep, Şam yerle bir oldu. Filistin, İsrail’in işgali altında inim inim ağlıyor. Yemen'deki durum içler acısı, Libya üçe, dörde bölünmüş durumda. Müslüman kardeşlerimizin döktüğü göz yaşını hepimiz görüyoruz. Neden bu acı, gözyaşı ve kan çoğunlukla İslam beldelerinde oluyor? Bizim titreyip kendimize gelmemizin zamanı gelmiştir." diye konuştu.

- "Bizler kardeşçe yaşamak için varız"

Aydın, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Güçlü olmanın yolu birlik olmaktan geçer ve bu coğrafyada yıkılmayan tek kale Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bütün bu ezilenlerin, mağdur edilen her kesimin tek umut kapısıdır Türkiye. Bu umut kapısını, onların umudunu boşa harcayamayız. Eğer Filistinli gençler İsrail’in zulmüne karşı direnebiliyorsa, mücadele edebiliyorsa emin olun ki Türkiye'ye olan umutlarından dolayıdır. Onun için bu bayramlarımızın kıymetini bilelim. Kırgınlıkları, dargınlıkları bir tarafa bırakmak, bir olmak ve beraber olmak zorundayız. Bizler kardeşçe yaşamak için varız."

Aydın, Şehitler Mezarlığı'nı da ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı ve dua etti.

PARTNERBöylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...Böylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...
AK Parti'li Eker'den Suruç açıklaması: Gerekli dersi çıkarmalıyızAK Parti'li Eker'den Suruç açıklaması: Gerekli dersi çıkarmalıyız
Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim //Ek fotoğrafBaşbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim //Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Filistin TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Umut Kapısı

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce, 'bizim köyün geleneğidir' dedi, sıraya girdi

Muharrem İnce, 'bizim köyün geleneğidir' dedi, sıraya girdi

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi

Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi

Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?

Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.