Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Biz önümüzdeki 5 yılda size 3-4 kat büyümeyi, refaha, huzura, zenginliğe, daha fazla katma değere kavuşmayı vadediyoruz, birileri size geçmişi vadediyor. Tercih sizin kardeşlerim, her oy bir sorumluluk gerektirir." dedi. Bursa'nın Karacabey ilçesinde Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katılan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, AK Parti kadroları olarak bakış açılarında sağlığa her zaman birinci sırada yer verdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, sağlığın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "(İnsanı yaşat ki devlet yaşasın) derken esasen bu muhtevaya atıf yaparız. 'Biz millete efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' derken esasen en baştaki atfımız sağlıktır." ifadelerini kullandı. Sağlıkta son 16 yılda önemli yatırımlar ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Genç nesillerimiz o yılları hatırlayamayabilirler ama orta yaş seviyesinde olanlar, bugünkü kazanımlarımızın sağlık açısından ne kadar değerli olduğunu mutlaka çok iyi anlayacaklardır. Birileri ısrarla bize unutturmaya, kafamızı karıştırmaya çalışsa da bunları son 16 yılda bu kadrolar yaptı." diye konuştu.

- "Millete aşk ile bağlı olmak lazım" Çavuşoğlu, sağlık alanında Bursa merkez ve ilçelerinde yapılan hizmetleri hatırlatarak, şöyle devam etti: "Bunları yapmak için bu millete aşk ile bağlı, sevdalı olmak lazım. Bu milletin eğer parmağına diken battığında bu milleti idare edenlerin kalbine hançer saplanmıyorsa orada bir sorun var demektir. Milleti ötekileştiren, dışlayan, horlayan bir anlayışı bu ülkede son 16 yılda yerle yeksan ettik ama yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz yaptıklarımız karşısında hiçbir zaman bizi mahcup etmedi, başımızı öne eğdirmedi. Bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle biz aynı şekilde bu milletin huzuruna çıkacağız." Türkiye'nin son 16 yılda sağlıktan eğitime, sanayiden iktisadi hayata, savunma sanayisinden enerji politikalarına kadar 4 kat büyüdüğünü anlatan Çavuşoğlu, bu büyümeyi sürdürmek istediklerini ifade etti. - "Eskiye rağbet olsaydı" Çavuşoğlu, savunma sanayisinde 10 yıl önce yerlilik oranı yüzde 17 olan Türkiye'nin, bugün bu oranı yüzde 77'lere ulaştırdığını belirterek, şunları kaydetti: