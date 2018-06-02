Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Biz önümüzdeki 5 yılda size 3-4 kat büyümeyi, refaha, huzura, zenginliğe, daha fazla katma değere kavuşmayı vadediyoruz, birileri size geçmişi vadediyor. Tercih sizin kardeşlerim, her oy bir sorumluluk gerektirir." dedi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katılan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, AK Parti kadroları olarak bakış açılarında sağlığa her zaman birinci sırada yer verdiklerini söyledi.
Çavuşoğlu, sağlığın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "(İnsanı yaşat ki devlet yaşasın) derken esasen bu muhtevaya atıf yaparız. 'Biz millete efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' derken esasen en baştaki atfımız sağlıktır." ifadelerini kullandı.
Sağlıkta son 16 yılda önemli yatırımlar ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Genç nesillerimiz o yılları hatırlayamayabilirler ama orta yaş seviyesinde olanlar, bugünkü kazanımlarımızın sağlık açısından ne kadar değerli olduğunu mutlaka çok iyi anlayacaklardır. Birileri ısrarla bize unutturmaya, kafamızı karıştırmaya çalışsa da bunları son 16 yılda bu kadrolar yaptı." diye konuştu.
- "Millete aşk ile bağlı olmak lazım"
Çavuşoğlu, sağlık alanında Bursa merkez ve ilçelerinde yapılan hizmetleri hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Bunları yapmak için bu millete aşk ile bağlı, sevdalı olmak lazım. Bu milletin eğer parmağına diken battığında bu milleti idare edenlerin kalbine hançer saplanmıyorsa orada bir sorun var demektir. Milleti ötekileştiren, dışlayan, horlayan bir anlayışı bu ülkede son 16 yılda yerle yeksan ettik ama yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz yaptıklarımız karşısında hiçbir zaman bizi mahcup etmedi, başımızı öne eğdirmedi. Bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle biz aynı şekilde bu milletin huzuruna çıkacağız."
Türkiye'nin son 16 yılda sağlıktan eğitime, sanayiden iktisadi hayata, savunma sanayisinden enerji politikalarına kadar 4 kat büyüdüğünü anlatan Çavuşoğlu, bu büyümeyi sürdürmek istediklerini ifade etti.
- "Eskiye rağbet olsaydı"
Çavuşoğlu, savunma sanayisinde 10 yıl önce yerlilik oranı yüzde 17 olan Türkiye'nin, bugün bu oranı yüzde 77'lere ulaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye değişti kardeşlerim. Türkiye vizyonu, milleti için derdi, sevdası olan, büyük Türkiye ideali olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve vizyonunda gelişti. Bunu böyle görmek, bilmek lazım. Dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük 10 projenin 6'sı Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi de Kanal İstanbul olacak. Birisi bunu durduracağını söylüyor. Durarak, yerinde sayarak, patinaj yaparak, eskiyi vadederek Türkiye'yi bir yere götüremeyiz. 'Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı.' derlerdi bizim atalarımız. Dünya değişiyor. Gelecek vizyonu koyacaksınız, reformist olacaksınız, geleceği kendinize adapte edeceksiniz."
Ciddi bir seçim arifesinde bulunduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Herkes başını ellerinin arasına alacak ve düşünecek." dedi.
Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Eğer her türlü vesayete, tuzağa, her türlü oyuna rağmen Türkiye, 16 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu denli büyüme mesafesi katetmiş ise 24 Haziran'dan sonra tatbik edeceğimiz yeni sistemde vesayet olmayacak, koalisyon olmayacak, istikrar olacak ve dolayısıyla biz bu 5 yıllık zaman dilimi içinde Allah'ın izniyle 2-3 kat daha büyüyeceğiz. Biz önümüzdeki 5 yılda size 3-4 kat büyümeyi, refaha, huzura, zenginliğe, daha fazla katma değere kavuşmayı vadediyoruz, birileri size geçmişi vadediyor.
Tercih sizin kardeşlerim, her oy bir sorumluluk gerektirir."
Çavuşoğlu, konuşmasının ardından merkezin temelini attı.
Başbakan Yardımcısı Çavuoğlu ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor'un tesisini gezdi, ilçe esnafını ziyaret etti.
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