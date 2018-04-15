Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin, "Her partiden oy alacak bir aday çıkaracağız. Önce bu davanın yükünü çeken kardeşlerimize soracağız. Ondan sonra bu isimleri anket yaparak milletimize soracağız." dedi.

Karaman, partisinin Gümüşhane Merkez ilçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de şahsiyetli bir dış politika uygulanmadığını iddia etti.

Suriye'deki problemin Suriye, Irak, İran, Türkiye, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerle çözülmesi gerektiğini belirten Karaman, "Rusya'nın ne işi var Suriye'de? Kaç bin kilometre öteden geliyor. Amerika 10 bin kilometreden, ne işi var? Biz oturur, meselemizi çözeriz. Çözemezsek haksız olan tarafı biz döveriz. Müslüman şamarı yer, Hristiyan şamarı yemez. Hristiyan uçağı gidip orayı bombalamaz." ifadesini kullandı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine değinen Karaman, Türkiye'deki 490 bin pancar üreticisinin kotalarla 120 bine düşürüldüğünü savundu.

Kahraman, Kırşehir'deki bir şeker fabrikasının 330 milyon liraya satılacağını ileri sürerek, şöyle devam etti: