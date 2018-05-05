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"Her şeyi millet için yapıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 15:29 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Usta: - "MHP'nin yaptığı her şeye başlangıçta itiraz etsek de sonrasında anlıyoruz, birçoğunda haklı olduğu ortaya çıkıyor. Yapılan her şeyi millet için yapıyoruz. Millet için bu fedakarlıkları yapıyoruz" - "Bizim bütün bunları yapışımızın temelinde, 'Yahu şuradan da bir şey koparalım, bir başkan yardımcılığı, üç beş bakanlık alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım' yok. Bu, milliyetçi ve ülkücü bir insanın anlayabileceği bir şey"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "MHP'nin yaptığı her şeye başlangıçta itiraz etsek de sonrasında anlıyoruz, birçoğunda haklı olduğu ortaya çıkıyor. Yapılan her şeyi millet için yapıyoruz. Millet için bu fedakarlıkları yapıyoruz." dedi.

Usta, Havza Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Türk Eğitim-Sen Havza Temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi.

Türk Eğitim-Sen'in önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Usta, "Türk Eğitim-Sen bizim için önemli bir kurum. Sizler için her zaman vaktimiz var. Elimizden geldiğince sizin için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğine işaret eden Usta, şöyle devam etti:

"Türkiye, tarihinde görülmemiş bir ihanet girişimi yaşıyor. Başlattığımız birtakım girişimler, referandum, anayasa değişikliği ve şu anda erken seçim girişimi ile Türkiye erken seçime gidiyor. Bizim bütün bunları yapışımızın temelinde, 'Yahu şuradan da bir şey koparalım, bir başkan yardımcılığı, üç beş bakanlık alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım' yok. Bu, milliyetçi ve ülkücü bir insanın anlayabileceği bir şey. Bunu başkası anlamıyor. Ertuğrul Özkök, köşe yazısında anlamıyor, 'Bahçeli niye bunu böyle yapıyor?' diyor. Bunlar siyaseti al gülüm ver gülüm diye anlamışlar. Bugüne kadar böyle getirmişler."

, MHP'nin yaptıklarının her zaman tartışma konusu olduğunu anlatan Usta, "Doğru yapıldı, yanlış yapıldı, yapılmadı' diye konuşuluyor. Bizim yanlışımız olmadı zaten. Gün geçtikçe MHP'nin yaptığı her şeye başlangıçta itiraz etsek de sonrasında anlıyoruz, birçoğunda haklı olduğu ortaya çıkıyor. Yapılan her şeyi millet için yapıyoruz. Millet için bu fedakarlıkları yapıyoruz. Bunun herhangi bir menfaat, bakanlık, bilmem ne için yapılıyor algısı, bizim arzu ettiğimiz bir şey değil." diye konuştu.

Toplantıya MHP Havza İlçe Başkanı Uğur Yıldırım da iştirak etti.

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Havza MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta Milletvekili Seçimi

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