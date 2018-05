Türk Eğitim-Sen'in önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Usta, "Türk Eğitim-Sen bizim için önemli bir kurum. Sizler için her zaman vaktimiz var. Elimizden geldiğince sizin için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "MHP'nin yaptığı her şeye başlangıçta itiraz etsek de sonrasında anlıyoruz, birçoğunda haklı olduğu ortaya çıkıyor. Yapılan her şeyi millet için yapıyoruz. Millet için bu fedakarlıkları yapıyoruz." dedi.

, MHP'nin yaptıklarının her zaman tartışma konusu olduğunu anlatan Usta, "Doğru yapıldı, yanlış yapıldı, yapılmadı' diye konuşuluyor. Bizim yanlışımız olmadı zaten. Gün geçtikçe MHP'nin yaptığı her şeye başlangıçta itiraz etsek de sonrasında anlıyoruz, birçoğunda haklı olduğu ortaya çıkıyor. Yapılan her şeyi millet için yapıyoruz. Millet için bu fedakarlıkları yapıyoruz. Bunun herhangi bir menfaat, bakanlık, bilmem ne için yapılıyor algısı, bizim arzu ettiğimiz bir şey değil." diye konuştu.

Toplantıya MHP Havza İlçe Başkanı Uğur Yıldırım da iştirak etti.