"Her türlü düzenlemeyi yapmaya hazırız"

"Milletimiz, böyle durumlarda dayanışma içinde olma, gerekirse fedakarlık yapma konusunda kararlıdır. Biz de Gazi Meclis olarak, hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin, milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum."

Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdinin birlikte durulduğu, birlikte mücadele ettiği sürede üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorunun olmadığını, bunun da cümle aleme defalarca ispatlandığına vurgu yapan Yıldırım, bugün sağlam müttefik Türkiye'ye karşı hamle yapanların, bir kez daha bunu görmesi ve hesabını buna göre yapması gerektiğini bildirdi.

Yıldırım, Meclisin millet iradesinin vücut bulduğu, Cumhuriyet'in her zaman daha ileriye gitme hamlelerinin şekillenip meşruiyet kazandığı yasama organı olarak Türkiye'nin dış politikasıyla yakından ve doğrudan ilgili olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Diğer yandan geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekatıyla DEAŞ'ı sınırlarımızda tamamen yok ettik, hatta sınırlarımız ötesinde de etkisiz hale getirdik. Bu yıl da Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin bölgesini PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarından temizleyerek Suriye ile sınırımızın Fırat nehrine kadar batısındaki bölgesini tamamen emniyet altına aldık ve aynı zamanda PYD'nin, PKK'nın, YPG'nin zulmünden burada yaşayan birçok Kürt, Arap kardeşlerimizi de kurtarmış olduk.

Ancak sahada bu başarıları elde ederken PKK, YPG'nin kara propagandasıyla da mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'ye yönelik bu çifte standartlı yaklaşımın bir an önce son bulması için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu konuda da parlamenter diplomasi araçlarını sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Sizlerin de gayretiyle, FETÖ'yü, bu örgütü her yerde anlatmaya devam edecek, DEAŞ'a karşı bu örgüte karşı savaştığı bahanesiyle YPG'ye verilen silahların ve mühimmatların PKK'ya gittiğini ve bu örgütler arasında hiçbir farkın olmadığını, tamamen isimlerinin değiştirilerek aynı noktadan yönetildiğini her fırsatta dile getireceğiz."