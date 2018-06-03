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"Her zaman Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Şartlar ne olursa olsun, kim nerede durursa dursun biz her zaman Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Şartlar ne olursa olsun, kim nerede durursa dursun biz her zaman Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki otogarda, otogar esnafı, dolmuş durakları şoförleri ve çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

İftar sonrası açıklama yapan Aydın, İsrail'in Filistin halkına yaptığı vahşeti tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

Aydın, mübarek ramazan ayında İsrail'in yine Filistin Gazze sınırındaki barış protestolarına gerçek mermilerle cevap verdiğini belirterek, Gazze'nin gönüllü hemşiresi Rezzan en-Neccar'ın görevini yaptığı sırada İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini hatırlattı.

Rezzan en-Neccar'ın Filistin halkının haklı davasının yanında olduğunu göstermek için orada bulunduğunu aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Bu dünyanın gözü önünde cereyan eden bir vahşettir ancak ölenler Müslüman olunca, Filistinli olunca maalesef dünya körleri ve sağırları oynamaya devam ediyor. Gören gözler görmez oluyor, işiten kulaklar işitmez oluyor. Bu anlamda Filistin'in bu mağduriyetine ve buna bağlı olarak İsrail'in de bu vahşetine tüm dünya seyirci kalmakla ortak oluyor. Dolayısıyla başta BM olmak üzere bütün uluslararası toplumun ve tüm dünyanın artık dikkatini bu coğrafyaya vermesi, bu anlamda da İsrail'in bu zulmüne karşı Filistin halkının haklı davasının yanında olduğunu somut adımlarla göstermesi lazım, söylemlerle değil. Başka bir yerde buna benzer bir şey olduğunda feryadı figanı koparan dünya, maalesef Müslümanlar söz konusu olunca görmezden gelmeye devam ediyor. Bu mübarek ramazan ayında yaşanan bu vahşeti kabul etmek mümkün değildir. Bir an önce İsrail'in 1967 sınırlarına geri çekilmesi ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu tüm dünya kabul etmelidir."

Dünyanın beşten büyük olduğunu söyleyen bir Cumhurbaşkanının olduğunu dile getiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın bu kararlılığını gören Amerika İsrail'in bu haksızlığına destek vermek için büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı. Amerika'nın bu tavrı aslında tüm dünyaya bir başkaldırıdır. Amerika bu kararla kimseyi tanımadığını, çok güçlü olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olacağı bir dünya düzeninin kurulması gerekmektedir. BM'nin bu konuda kendisini tekrar dizayn etmesi gerekiyor. İsrail'in bu zulmünü bir kez daha kınadığımızı, bu vahşeti tanımayacağımızı ifade etmek istiyoruz. Şartlar ne olursa olsun, kim nerede durursa dursun biz her zaman Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

Aydın, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

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Ahmet Aydın TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın

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