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"Her zaman yanınızdayız, sizleri seviyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "Her zaman yanınızdayız, sizleri seviyoruz. 24 Haziran'da sizlerden güçlü bir destek istiyorum"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Her zaman yanınızdayız, sizleri seviyoruz. 24 Haziran'da sizlerden güçlü bir destek istiyorum." dedi.

Ağbal, Bayburt Belediyesi tarafından Şeyhhayran Mahallesi'nde yaptırılan kent meydanı ve kapalı otopark inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan ve yüklenici firma yetkilisi Mustafa Haşlak, çalışmalar hakkında Bakan Ağbal'a bilgi aktardı.

Ağbal, kapalı otoparktaki çalışmaların hafta sonu tamamlanacağı bilgisinin kendisine iletilmesi üzerine, vatandaşların haziran ayının sonuna kadar otoparktan ücretsiz yararlanmasını istedi.

Yapımı tamamlanan bu tür yerlerde vatandaşlara çeşitli imkanlar sunulduğuna işaret eden Ağbal, vatandaşların ücretsiz otopark imkanından haziran ayı sonuna kadar yararlanacağını açıkladı.

Ağbal'a incelemeleri sırasında Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve diğer ilgililer eşlik etti.

- "Her zaman Gökçedere ile iftihar ediyoruz"

Bakan Ağbal, daha sonra Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesini ziyaret etti.

Yol çalışmalarını inceleyen Ağbal, Kaymakam Ali Erdoğan ve Gökçedere Belediye Başkanı Necmettin Bakır'dan bilgi aldı.

İlçe meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Ağbal, sorun ve talepleri dinledi, ilgililere gerekli talimatları verdi.

Ağbal, Gökçedere'nin her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Her zaman yanınızdayız, sizleri seviyoruz. 24 Haziran'da sizlerden güçlü bir destek istiyorum. Sadece Cumhurbaşkanlığında değil, milletvekilliğinde de istiyorum. Her zaman Gökçedere ile iftihar ediyoruz. Türkiye'de artık Cumhurbaşkanının, Başbakanın adını direkt bildiği yer Gökçedere." dedi.

Köylerde temiz su akması için tesisatları yenilediklerini, gerekli çalışmaları yaptıklarının altını çizen Ağbal, Gökçedere'nin de içme suyu meselesinin çözüleceğini, görevlerinin vatandaşın talebini karşılamak olduğunu vurguladı.

Ağbal, 24 Haziran akşamı Gökçedere'de olacağını dile getirerek, Gökçederelilerin 24 Haziran'da da önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti'ye en yüksek desteği vereceklerine inandığını kaydetti.

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