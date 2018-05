- "Her zaman Gökçedere ile iftihar ediyoruz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Her zaman yanınızdayız, sizleri seviyoruz. 24 Haziran'da sizlerden güçlü bir destek istiyorum." dedi.

Bakan Ağbal, daha sonra Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesini ziyaret etti.

Yol çalışmalarını inceleyen Ağbal, Kaymakam Ali Erdoğan ve Gökçedere Belediye Başkanı Necmettin Bakır'dan bilgi aldı.

İlçe meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Ağbal, sorun ve talepleri dinledi, ilgililere gerekli talimatları verdi.

Ağbal, Gökçedere'nin her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Her zaman yanınızdayız, sizleri seviyoruz. 24 Haziran'da sizlerden güçlü bir destek istiyorum. Sadece Cumhurbaşkanlığında değil, milletvekilliğinde de istiyorum. Her zaman Gökçedere ile iftihar ediyoruz. Türkiye'de artık Cumhurbaşkanının, Başbakanın adını direkt bildiği yer Gökçedere." dedi.

Köylerde temiz su akması için tesisatları yenilediklerini, gerekli çalışmaları yaptıklarının altını çizen Ağbal, Gökçedere'nin de içme suyu meselesinin çözüleceğini, görevlerinin vatandaşın talebini karşılamak olduğunu vurguladı.

Ağbal, 24 Haziran akşamı Gökçedere'de olacağını dile getirerek, Gökçederelilerin 24 Haziran'da da önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti'ye en yüksek desteği vereceklerine inandığını kaydetti.