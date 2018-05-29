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"Herkes konuşuyor ama AK Parti yapıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "(2002 yılından önce) O dönem ortalama bir hekim arkadaşımız 150 hastaya bakardı ama şimdi Allah'a çok şükür genelde çok büyük bir ilerleme var. Emin olun çok samimi olarak söylüyorum, herkes konuşuyor ama AK Parti yapıyor"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin AK Parti ile atağa kalktığını belirterek, "O dönem ortalama bir hekim arkadaşımız 150 hastaya bakardı ama şimdi Allah'a çok şükür genelde büyük bir ilerleme var. Emin olun çok samimi olarak söylüyorum, herkes konuşuyor ama AK Parti yapıyor." dedi.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'da uzun yıllar başhekim olarak görev yaptığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulunan Fakıbaba, çalışmalar hakkında Başhekim Ahmet Doblan'dan bilgi aldı.

Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu hastanede eski günleri anımsadığını ve burayı o dönem ki diğer SSK hastanelerinden farklı hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

O dönemlerde birçok hastanede insanların ilaç alabilmek için türlü sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını aktaran Fakıbaba, 2002 yılından sonra bu durumların artık tarihe karıştığını belirtti.

Türkiye'nin AK Parti hükümetleriyle başta sağlık olmak üzere her anlamda büyük aşamalar kaydettiğini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Diğer SSK hastanelerinde 2002 yılından önce sabah namazında metrelerce kuyruklar başlarken, bizim burada bir sistem oturmuştu. Bu sayede hakikaten Türkiye'nin lider hastanelerinden biriydi. Duygulandım, eski günlere gittim. Çok güzel bir duygu bu. Biz o dönem çok iyiydik ama şimdi o kadar çok iyi olmuş ki, emarı, tomografisi, yoğun bakımları yani bütün imkanlar seferber edilmiş, bu AK Parti'nin hakikaten büyük başarısı, hükümetleri yürekten kutluyorum. Şartları çok zorlayarak tomografi alırken, şimdi hükümetimiz direkt olarak modern cihazlarla hastaneyi donatmış, hastalar, çalışanlar, herkes mutlu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. O dönem ortalama bir hekim arkadaşımız 150 hastaya bakardı ama şimdi Allah'a çok şükür genelde büyük bir ilerleme var. Emin olun çok samimi olarak söylüyorum, herkes konuşuyor ama AK Parti yapıyor. Biz halkın hizmetkarıyız, halkın arasındayız."

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindeki AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, daha sonra Akabe Mahallesindeki esnaf ile vatandaşı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba seçim Şanlıurfa ziyaret

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