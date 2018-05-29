Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin AK Parti ile atağa kalktığını belirterek, "O dönem ortalama bir hekim arkadaşımız 150 hastaya bakardı ama şimdi Allah'a çok şükür genelde büyük bir ilerleme var. Emin olun çok samimi olarak söylüyorum, herkes konuşuyor ama AK Parti yapıyor." dedi.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'da uzun yıllar başhekim olarak görev yaptığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulunan Fakıbaba, çalışmalar hakkında Başhekim Ahmet Doblan'dan bilgi aldı.

Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu hastanede eski günleri anımsadığını ve burayı o dönem ki diğer SSK hastanelerinden farklı hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

O dönemlerde birçok hastanede insanların ilaç alabilmek için türlü sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını aktaran Fakıbaba, 2002 yılından sonra bu durumların artık tarihe karıştığını belirtti.

Türkiye'nin AK Parti hükümetleriyle başta sağlık olmak üzere her anlamda büyük aşamalar kaydettiğini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti: