HABER

"Herkes oylarını huzur içerisinde kullanıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Şu ana kadar seçimle ilgili bize herhangi bir olumsuzluk ulaşmadı. Herkes oylarını huzur içerisinde kullanıyor" - "Oy verme işlemi bitene kadar herkes huzur içerisinde gidip oyunu kullanacak. Herkes de buna saygı duyacak. Yargı ve görevlilerin huzurunda seçim gerçekleştiriliyor. Güzel bir ortamda seçimler yürütülüyor"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Şu ana kadar seçimle ilgili bize herhangi bir olumsuzluk ulaşmadı. Herkes oylarını huzur içerisinde kullanıyor." dedi.

Gül, sabah erken saatlerde eşi ve çocuklarıyla oy kullanacağı merkez Şehitkamil ilçesindeki Hasan Celal Güzel Ortaokuluna geldi.

Oyunu kullanacağı 1030 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Gül, yoğunluk nedeniyle bir süre sıra bekledi.

Gül, daha sonra oyunu kullanıp sandık görevlilerine başarılar diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Okul çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, seçimin ülke, millet ve demokrasi için hayırlı olmasını diledi.

Gül, oyunu oyunu kullandığını belirterek, "demokrasinin namusunun sandık" olduğunu ifade etti. Herkesin projesini, vaadini ve yapacaklarını söylediğine dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Yapılanlar da ortada. Şimdi söz milletin. Şimdi söz de yetki de karar da milletin. Sandıklar açılıncaya kadar oylar kullanılacak. Daha sonra da milletin iradesi neyse, herkesin saygı duyacağı, demokrasinin daha da güçleneceği bir dönem olacak inşallah. Seçim sonuçlarının istikrarın devamına, ülkemizin huzurunun artmasına katkı sağlayacak bir sonuç olmasını diliyorum. Sonuç ne olursa olsun vatanımıza milletimize hayırlı olsun."

Gül, seçimlerle ilgili herhangi bir sıkıntı olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Şu ana kadar seçimle ilgili bize herhangi bir olumsuzluk ulaşmadı. Herkes oylarını huzur içerisinde kullanıyor. Oy verme işlemi bitene kadar herkes huzur içerisinde gidip oyunu kullanacak. Herkes de buna saygı duyacak. Yargı ve görevlilerin huzurunda seçim gerçekleştiriliyor. Güzel bir ortamda seçimler yürütülüyor." dedi.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Amasya’da seçmen sandık başındaAmasya’da seçmen sandık başında
Bakan Eroğlu: İnce'nin yanında pazar akşamı bir hekim bulunsa isabet olur (2)Bakan Eroğlu: İnce'nin yanında pazar akşamı bir hekim bulunsa isabet olur (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül Oy seçim

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.