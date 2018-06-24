GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Şu ana kadar seçimle ilgili bize herhangi bir olumsuzluk ulaşmadı. Herkes oylarını huzur içerisinde kullanıyor." dedi.
Gül, sabah erken saatlerde eşi ve çocuklarıyla oy kullanacağı merkez Şehitkamil ilçesindeki Hasan Celal Güzel Ortaokuluna geldi.
Oyunu kullanacağı 1030 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Gül, yoğunluk nedeniyle bir süre sıra bekledi.
Gül, daha sonra oyunu kullanıp sandık görevlilerine başarılar diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.
Okul çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, seçimin ülke, millet ve demokrasi için hayırlı olmasını diledi.
Gül, oyunu oyunu kullandığını belirterek, "demokrasinin namusunun sandık" olduğunu ifade etti. Herkesin projesini, vaadini ve yapacaklarını söylediğine dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:
"Yapılanlar da ortada. Şimdi söz milletin. Şimdi söz de yetki de karar da milletin. Sandıklar açılıncaya kadar oylar kullanılacak. Daha sonra da milletin iradesi neyse, herkesin saygı duyacağı, demokrasinin daha da güçleneceği bir dönem olacak inşallah. Seçim sonuçlarının istikrarın devamına, ülkemizin huzurunun artmasına katkı sağlayacak bir sonuç olmasını diliyorum. Sonuç ne olursa olsun vatanımıza milletimize hayırlı olsun."
Gül, seçimlerle ilgili herhangi bir sıkıntı olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Şu ana kadar seçimle ilgili bize herhangi bir olumsuzluk ulaşmadı. Herkes oylarını huzur içerisinde kullanıyor. Oy verme işlemi bitene kadar herkes huzur içerisinde gidip oyunu kullanacak. Herkes de buna saygı duyacak. Yargı ve görevlilerin huzurunda seçim gerçekleştiriliyor. Güzel bir ortamda seçimler yürütülüyor." dedi.
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