Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Herkes haddini bilsin ama herkese haddini bildirecek millettir. 24 Haziran'da herkese haddini bildireceksiniz." dedi. Seçim çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde vatandaşlarla "İstikrar Yürüyüşü"ne katıldı. AK Parti Seçim Ofisi önünde sona eren yürüyüşün ardından halka seslenen Çavuşoğlu, "Bugün Alanyalı olmaktan gurur duydum. Hizmetkarınız olmaktan gurur duydum. Bu kutlu yolculukta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında yürümekten mutluluk ve onur duydum. 16 yıl, kolay değil. Zorlu ve kutlu bir yolculuk ama daha yolun başındayız. Durmak yok, yola devam, yorulmak yok, yola devam. Susmak yok, yola devam. Daha yürüyecek yolumuz, yapacak hizmetlerimiz, tepesine binecek düşmanlarımız var." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, hiçbir zaman kimsenin huzurunda eğilmediklerini, sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildiklerini söyledi. "Biz Rabbim ne der, Allah ne der, ona bakarız. O'nun emrine bakarız." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah adına emir verenlerin emirlerini de dinlemeyiz. Dini sömürenleri de vatandaşlarımızı sömürüp onları kendilerinin kölesi gibiymiş görenleri de reddederiz. Allah ile aramıza da kimseyi sokmayız. İşte FETÖ, Türkiye'de darbe yaptı. 'Oraya oy verirsen, ona vermezsen cehenneme gidersin.' diye sahtekarlık yapmasın. Rabbim adına kimse karar vermesin. Artık bu millet uyandı. Bu millet, gerçekleri gördü. Kimin sahtekar olduğunu, kimin dini suistimal ettiğini, kimin gerçek imanlı olduğunu görüyor. Herkes haddini bilsin ama herkese haddini bildirecek millettir. 24 Haziran'da herkese haddini bildireceksiniz." Tüm teşkilat ve dava arkadaşlarıyla 16 yıldır millete hizmetkarlık yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, Hak için, halk için çalıştıklarını, çalışmaya devam ettiklerini, daha yolun başında olduklarını söyledi. Şimdi yeni bir yolculuğa daha çıktıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Kutlu, zorlu ama huzur dolu, güçlü bir yolculuğa çıkıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Uzun, ince bir yoldayız. Çalıştık, ürettik. Her zaman da milletimizin yanında olduk. Bu seçim öncesi yine sokaklarda, meydanlarda hep beraber yürüdük, dükkan dükkan dolaştık. 'Milletimize, Alanya'ya, Antalya'ya bunları yaptık.' dedik. Şimdi de 'Bunları yapacağız.' diyoruz. Şimdi Alanyalılara soruyorum: AK Parti'den başka Alanya için, Antalya için, Türkiye için hatta dünya için bir çivi çakacağız diyen oldu mu? Biz hizmet yapacağız diyen oldu mu? Yok. Biz MHP ile Cumhur İttifakı kurduk. Bundan sonra Türkiye'nin bekası için omuz omuza çalışacağız. Biz milli olan herkesle çalışırız. Sadece hainler ve teröristler bizim odamıza giremez."

\ - "Hangi örgüt bunları birleştirdi?" Çavuşoğlu, seçimin yerli ve milli olanlarla, birilerinin güdümünde olanlar arasında geçeceğini savundu. "Bu kadar zıt partilerin tesadüfen mi bir araya geldiğini düşünüyorsunuz veya Temel Karamollaoğlu ve partisi, sadece 2 milletvekili için mi geliyor?" diyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: "CHP'ye kazandıracağı milletvekili sayısı 10, belki daha fazla. Sanki 28 Şubat'ı AK Parti yaptı. Başörtü sorununu sanki AK Parti yaptı. İşte şimdi bunlarla nasıl kol kola, kucak kucağa oluyor? Hangi örgüt bunları birleştirdi? FETÖ mü birleştirdi? Şimdi bir tane hanımefendi var. Çıkmış, konuşuyor. Ne diyordu, 'Ben 15 Temmuz'da başbakan olacağım.' diyordu. Darbe gecesinde ne deniliyordu? Yurtta sulh, cihanda sulh harekatı. O hanımefendi darbe gecesinden kaç ay önce 'Yurtta sulh, cihanda sulh'u tekrarladı. Kimin güdümünde biliyorsunuz değil mi? FETÖ. Bunlar birilerinin düğmeye basmasıyla hareket ediyor." \ - "Bu, partilerin değil, Türkiye'nin geleceği meselesidir" Çavuşoğlu, polisin, askerin ve jandarmanın Afrin'den Cerablus'a ve sonra da Kandil'e doğru Türkiye'nin bekası için ilerlediğine dikkati çekerek, bu sırada bazılarının teröristlerin başını, kuklalarını hapishaneden çıkarmaya çalıştığını dile getirdi.

En ufak bir milliyetçi duygusu olanların bunlara oy vermeyeceğini savunan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu, partilerin değil, Türkiye'nin geleceği meselesidir. Türkiye'nin beka meselesi, bayrak, millet, devlet meselesidir. Bunların derdi ise başka. Bunlar seçimi kazanamayacaklarını biliyorlar fakat şimdi koltuk derdindeler ve 24 Haziran sonrasını hesaplıyorlar. 'Koltuğu ele geçirebilir miyim, geçiremez miyim, onu nasıl harcarım' derdindeler. Bunların başka derdi yok. Birisi sağda, birisi ortada, birisi solda, birisi de ne olduğu belli değil. FETÖ karışımı ama sahipleri aynı. Oyunun, tuzağın ne olduğunu gör. Alanya, bu tuzağı 24 Haziran'da boz. Bunların hesabı varsa benim milletimin de hesabı var ama Rabbimin de bir hesabı var. Bunlar varsınlar tuzak kursunlar. Bunların tuzaklarını başlarına 24 Haziran'da milletimiz yıkacak. Şimdi bunu deyince de sert diyorlar ama biz mazluma karşı sert değiliz, şefkatliyiz. Biz hainlere karşı sertiz. Türkiye'ye talimat verenlere, cüret edenlere sertiz. Kimseye boyun eğmeyiz Allah'tan başka. Sadece Türkiye için değil, Tunus için de Filistin için de kimseye boyun eğmeyiz."