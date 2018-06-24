İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Bize yakışan sağduyu, hoşgörü. Ne kadar ötekileştirirlerse ötekileştirsinler, dik duracağız. Herkesi kucaklayacağız, çünkü biz her beraber Türkiye'yiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığında takip eden Şengül, parti binasının balkonundan vatandaşlara seslendi.

İzmirlilere teşekkür eden ve "Birileri seni başkan yaptırmayacağız' demişti. Ne yaptık, inadına uzun adamı ne yaptık?" ifadeleri üzerine partililer "başkan" cevabı verdi. Şengül de bu cevap üzerine "Helal olsun size" dedi.

Hedefin 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu kaydeden Şengül, "Bize yakışan sağduyu, hoşgörü. Ne kadar ötekileştirirlerse ötekileştirsinler, dik duracağız. Herkesi kucaklayacağız, çünkü biz her beraber Türkiye'yiz."diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da Erdoğan için "muhtar olamaz" denildiğini anımsatarak "Başbakan, cumhurbaşkanı olamaz dediler. Şimdi ne oldu? Bu millet, bu halk başkan da yapar." diye konuştu.