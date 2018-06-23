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"Hesabı sandıkta soracaksınız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "(Engelliler) İnşallah sizin önünüzdeki bütün engelleri aşan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmek için sandıktaki bütün engelleri aşacaksınız. Terör örgütüne payandalık, yandaşlık edenlere gereken hesabı siz sandıkta soracaksınız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, engellilere verilen hizmetlere ilişkin, " İnşallah sizin önünüzdeki bütün engelleri aşan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmek için sandıktaki bütün engelleri aşacaksınız. Terör örgütüne payandalık, yandaşlık edenlere gereken hesabı siz sandıkta soracaksınız." dedi.

Çalık, Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Vakit Engellilerimle Birlikte Güçlü Türkiye Vakti" programında yaptığı konuşmada, engellilerin her zaman kendilerine destek verdiklerini belirtti.

Bu destekle tüm engelleri kaldırdıklarını kaydeden Çalık, artık engellilerin okula, işe gidebildiğini ve her şeye ulaşabildiğini ifade etti.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi sosyal devlet anlayışıyla tanıştırdığını vurgulayarak, "Evlerimize hapsettiğimiz engellilerimiz vardı. 2002 öncesi engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları, Türkiye'nin ayıbıdır diye söylemekten imtina ediyoruz. O gün ki Türkiye'de evlerde hapsettiğimiz engellilerimiz bugün engelsiz halde buradalar." diye konuştu.

Türkiye'de engellilere yönelik birçok hizmet yaptıklarını, iktidara gelmeden önce 24 lira olan engelli maaşlarını bin 500 liraya kadar çıkardıklarını anlatan Çalık, engellilerin eylül ayından itibaren maaşlarını aylık olarak alacaklarını, hiç evden çıkamayan hastalara yönelik de çok önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Çalık, Türkiye'de 481 bin kişiye evde bakım hizmeti verdiklerine işaret ederek, "Şimdi onlar için de çok önemli bir düzenleme yaptık. Sandığa gitmek için çektiği çilelere son verdik. Evde yatalak olan annelerimizin, babalarımızın oy vermek için nasıl çırpındıklarını biliyoruz. Evde bakım hastalarımız için sandıkları eve getiriyoruz. Tayyip Erdoğan bütün engelleri kaldırıyor. Evde bakım hastalarımız için de sandığı eve götürüyor." ifadelerini kullandı.

TBMM'de engelli milletvekillerinin bulunduğuna değinen Çalık, engellilerin artık önünde hiçbir engelin olmadığını kaydetti.

Öznur Çalık, yarın çok büyük bir seçim gerçekleşeceğini belirterek, "İnşallah sizin önünüzdeki bütün engelleri aşan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmek için sandıktaki bütün engelleri aşacaksınız. Terör örgütüne payandalık, yandaşlık edenlere gereken hesabı siz sandıkta soracaksınız." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık "Evde Bakım" hizmeti Malatya

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