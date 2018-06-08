"Hesapsız eğitim politikalarının bedelini çocuklarımız ödüyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, sağlık meslek liselerinin önce iş garantisi vaadiyle cazibesinin artırıldığını, ardından bu avantajın sağlık meslek liselilerin ellerinden alındığını savunarak, "AKP iktidarının hesapsız kitapsız eğitim politikalarının bedelini, maalesef çocuklarımız ve gençlerimiz ödüyor." ifadelerini kullandı.
Budak, yazılı açıklamasında, sağlık meslek liselerinin yakın döneme kadar iş bulma garantisi nedeniyle büyük ilgi gördüğünü, ancak Milli Eğitim Bakanlığının aniden bu eğitim politikasından vazgeçtiğini savundu.
Bakanlığın, üniversiteye girişlerde ek puanları kaldırdığını belirten Budak, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla binlerce sağlık meslek lisesi mağduru yarattı. Madem atamalarına mani olacaktınız, neden bir de özel sağlık meslek liselerinin açılmasını teşvik ettiniz? AKP iktidarının hesapsız kitapsız eğitim politikalarının bedelini, maalesef çocuklarımız ve gençlerimiz ödüyor. Son dönemde sağlık meslek liselerinden mezun olan gençlerimiz iş bulamadan çaresizlik içinde mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor."
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