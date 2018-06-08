HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Hesapsız eğitim politikalarının bedelini çocuklarımız ödüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 15:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak: - "AKP iktidarının hesapsız kitapsız eğitim politikalarının bedelini, maalesef çocuklarımız ve gençlerimiz ödüyor. Son dönemde sağlık meslek liselerinden mezun olan gençlerimiz, iş bulamadan çaresizlik içinde mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, sağlık meslek liselerinin önce iş garantisi vaadiyle cazibesinin artırıldığını, ardından bu avantajın sağlık meslek liselilerin ellerinden alındığını savunarak, "AKP iktidarının hesapsız kitapsız eğitim politikalarının bedelini, maalesef çocuklarımız ve gençlerimiz ödüyor." ifadelerini kullandı.

Budak, yazılı açıklamasında, sağlık meslek liselerinin yakın döneme kadar iş bulma garantisi nedeniyle büyük ilgi gördüğünü, ancak Milli Eğitim Bakanlığının aniden bu eğitim politikasından vazgeçtiğini savundu.

Bakanlığın, üniversiteye girişlerde ek puanları kaldırdığını belirten Budak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla binlerce sağlık meslek lisesi mağduru yarattı. Madem atamalarına mani olacaktınız, neden bir de özel sağlık meslek liselerinin açılmasını teşvik ettiniz? AKP iktidarının hesapsız kitapsız eğitim politikalarının bedelini, maalesef çocuklarımız ve gençlerimiz ödüyor. Son dönemde sağlık meslek liselerinden mezun olan gençlerimiz iş bulamadan çaresizlik içinde mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor."

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattıMeral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı
Kılıçdaroğlu: Dijital çağı yakalamak zorundayız (2)Kılıçdaroğlu: Dijital çağı yakalamak zorundayız (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.