AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Biz bir gemideyiz. Bu geminin isteyen güvertesinde, isteyen kamarasında, isteyen altında gider ama hiç kimsenin bu gemiyi delmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Sorgun, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Konya Sanayi Odası (KSO), Konya Ticaret Odası (KTO) ve Konya Ticaret Borsasınca (KTB), Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Konyalılar İftar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, vaktin birlik vakti olduğunu söyledi.

Geleneksel iftar buluşmasının sloganı olan 'Birlikte Konya'yız' sözüne işaret eden Sorgun, "Sloganda da gördüğümüz gibi birlikte Konya'yız, birlikte Türkiye'yiz. Biz bir gemideyiz. Bu geminin isteyen güvertesinde, isteyen kamarasında, isteyen altında gider ama hiç kimsenin gemiyi delmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Vakit Konya vakti, vakit Türkiye vakti. Yarın da Cumhurbaşkanı'mızı karşılama vakti. İnşallah bayrama da mutluluk ve huzurla erişmeyi diliyorum. " dedi.