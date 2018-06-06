"Hiç kimsenin hayalini bile kurmadığı yerlerde yatırımlar var"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Şimdi hiç kimsenin aklının ermediği, hayalini bile kurmadığı yerlerde havaalanları, fabrikalar ve yatırımlar var. Terör örgütünün sabote etmesine rağmen oraya yatırım yapmaya, insanımızın kimliğine sahip çıkmasının önündeki engelleri kaldırmaya, insanımızı daha iyi hayat standartlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz." dedi. Çelik, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde, Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, seçimlere az bir süre kaldığını söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da AK Parti iktidara geldikten sonra baskıların azaltıldığını ifade eden Çelik, o bölgede yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet gitmesi için pek çok yatırım yaptıklarını belirtti. Çelik, terör örgütü PKK'yla mücadelede önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizerek "Terör örgütü hendekler vasıtasıyla, oraya silahlar gömerek, Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin huzurunu bozmak için yeni girişimlere imza attı." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının göreve başladığı zamanlarda Türkiye'nin "Kürt sorunu" olduğunu söyleyen Çelik, şöyle devam etti: "Bunlar AK Parti hükümetleriyle, demokrasi ve özgürlüklerin geliştirilmesiyle ortadan kalktı. Şimdi hiç kimsenin aklının ermediği, hayalini bile kurmadığı yerlerde havaalanları, fabrikalar ve yatırımlar var. Terör örgütünün sabote etmesine rağmen oraya yatırım yapmaya, insanımızın kimliğine sahip çıkmasının önündeki engelleri kaldırmaya, insanımızı daha iyi hayat standartlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Geçmiş dönemlerde bazı devlet görevlilerinin yanlışları yüzünden, bazı siyasetçilerin vizyonsuzlukları yüzünden, bazı çeşitli kimliklerdeki vatandaşlarımıza 'ikinci sınıf vatandaş' muamelesi yapılmaya çalışılmıştır. Türkiye'nin geçmişinde, tek parti zamanında ve başka dönemlerde bu tip faaliyetler görmüşüzdür fakat artık geldiğimiz noktada kimse dilinden, inancından, hayat tarzından, kimliğinden dolayı baskı altında tutulamaz." Çelik, Türkiye'de "ikinci sınıf vatandaş" olmadığını vurgulayarak "Hepimiz birinci sınıfız, hangi kimlikten olursa olsun, anadili ne olursa olsun hepimiz aynı milletin parçasıyız, hepimizin adları farklı olabilir ama soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'nin yarını bugününden daha iyi olacak" Birlik ve beraberliğin önemine değinen Çelik, terör örgütlerinin her türlüsüyle mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi. Çelik, hiçbir vatandaşın terör örgütü tarafından baskı altına alınamayacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin yarını bugününden daha iyi olacak. Çünkü bugün, dünden daha iyiyiz, yarınımız da bugünden daha iyi olacak. Göreceksiniz bu çocukların babaları, dedeleri olarak, bu çocuklar biz bu yolu devam ettirirsek bizden daha iyi bir Türkiye'de yaşayacaklar. Bizden daha iyi bir Türkiye'de daha iyi okullara gidecekler, daha iyi iş imkanlarına kavuşacaklar." - "Kara propagandalara sakın kanmayın" Bakan Çelik, terör örgütlerinin birliklerini bozmaya çalıştığına işaret ederek şunları kaydetti: "Televizyonlarda, gazetelerde, birtakım yabancı devletlerin girişimleri vasıtasıyla yapılan 'kara propagandalara' sakın kanmayın. Türkiye'nin geleceği iyidir, bugünden daha iyi olacaktır. Bu ülkenin çocuklarına çok daha iyi Türkiye bırakacağız. Yapmamız gereken bir şey var, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Türk, Kürt, Alevi, Sünni... Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yok, herkes birinci sınıf vatandaştır. Bu ülkede sizin sözünüzün üstüne söz söyleyecek irade yoktur. Bu ülkenin sahibi millettir. Bu ülkenin sahibi sizsiniz. Siz nasıl isterseniz Türkiye öyle yönetilir, bundan sonra da öyle yönetilmeye devam edecek."