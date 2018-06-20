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"Hiçbir şey bizi hizmetten geri koyamadı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Pişmiş tavuğun başına gelmeyen bizim başımıza geldi ama Allah'a çok şükür hiçbir şey bizi hizmetten geri koyamadı" - "Şuna çok dikkat etmeliyiz, güçlü meclis olmadığı takdirde çok değerli cumhurbaşkanımızın elini kolunu bağlayıp koltuğa oturtmuş olacağız. Batının, düşmanların istediği de budur"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Pişmiş tavuğun başına gelmeyen bizim başımıza geldi ama Allah'a çok şükür hiçbir şey bizi hizmetten geri koyamadı." dedi.

Fakıbaba, Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, sıcağa rağmen milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olan Şanlıurfalılara teşekkür etti.

AK Parti'nin tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da çok hizmet ürettiğini, daha fazlasını da üreteceğini aktaran Fakıbaba, "Pişmiş tavuğun başına gelmeyen bizim başımıza geldi ama Allah'a çok şükür hiçbir şey bizi hizmetten geri koyamadı." diye konuştu.

Fakıbaba, AK Parti'nin hizmetlerine devam edeceğini ve Türkiye'yi daha da ileriye götürmek için çalışacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yaparsa AK Parti yapar, vakit tam Şanlıurfa ve Türkiye vakti. Güçlü meclis önemli. Tüm dünya biliyor ki ilk turda, 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin reisi cumhurudur. Şuna çok dikkat etmeliyiz, güçlü meclis olmadığı takdirde çok değerli cumhurbaşkanımızın elini kolunu bağlayıp koltuğa oturtmuş olacağız. Batının, düşmanların istediği de budur. Oylar, önce adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'a, sonra da partimizin ampulünün altına mührü basacağız."

Halka üsten bakan değil, halka hizmetkarlık yapan bir siyaset anlayışı yürüttüklerine değinen Fakıbaba, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı ile Türkiye'nin güçlü bir mozaik olduğunu bildirdi.

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Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ak parti gıda miting

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