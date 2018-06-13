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"Hiçbir terör örgütü bu topraklarda hüküm süremez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 01:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: - "Hiçbir terör örgütü bu topraklarda hüküm süremez. 'Terörü Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz' dedik. Elhamdülillah bunu başardık. Şimdi artık sıra dışarıdaki terör odaklarında" - "Nasıl Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda terörü yerinde etkisiz hale getirdiysek, şimdi de Kandil'de yuvalarını başına yıkmaya karar verdik, azmettik. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışan her türlü şer odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

"Hiçbir terör örgütü bu topraklarda hüküm süremez"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Hiçbir terör örgütü bu topraklarda hüküm süremez. 'Terörü Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz' dedik. Elhamdülillah bunu başardık. Şimdi artık sıra dışarıdaki terör odaklarında." dedi.

Yıldırım, Batıpark'ta düzenlenen Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da, Türkiye'nin geleceği olan gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da İstiklal Mücadelesi'ni Samsun'dan başlattığını anımsatan Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk buradan İstiklal Mücadelesi'ni başlatırken gençlere güvendi, Türkiye'nin geleceğine güvendi ve bu mücadele dalga dalga tüm Anadolu'yu sardı. Günün zor şartlarında yedi düvele karşı hep birlikte mücadele etti. Ülkemizi işgalcilerden birlikte kurtardık." diye konuştu.

"Şimdi de bu güzel ülkemizi 100. yıl hedeflerine, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya hazır mıyız gençler?" diye soran Başbakan Yıldırım, "O halde 24 Haziran'da ne diyoruz? Durmak yok, yola devam. İki yıllık görevimizi tamamlıyoruz. Eğer Samsun'a gelmeseydim bu eksik olacaktı." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin itibarını bölgede ve dünyada zirveye çıkardık"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıldır milletiyle omuz omuza olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi bu 16 senede 3 kat büyüttüklerini, ülkenin itibarını bölgede ve dünyada zirveye çıkardıklarını anlatan Yıldırım, "İşgalcilere karşı, darbecilere karşı, FETÖ'cülere karşı, PKK bölücülerine karşı mücadele verirken aynı zamanda da memleketin her köşesini, Samsun'dan Sinop'a, Sinop'tan Hatay'a, Edirne'den Van'a kadar karış karış bu ülkenin her yerini mamur hale getirdik." değerlendirmesini yaptı.

Bu ülkeyi gençlere emanet edeceklerini vurgulayan Yıldırım, Samsun'da gerçekleştirdikleri yatırımlara da değindi.

Samsun'a tersaneler ve fabrikalar yaptıklarını, şimdi de güzel bir hastane inşa edeceklerini belirten Başbakan Yıldırım, hizmetlerin hayırlı olmasını temenni etti.

- "Şimdi de Kandil'de yuvalarını başına yıkmaya karar verdik"

Türkiye üzerinde bir oyun oynandığına dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emperyal güçler, güzel ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bu terör devleti ile akılları sıra Türkiye'yi baskı altına almayı düşünüyorlar. Samsun'un gençleri buna izin verir mi, bu alçaklara izin verir mi, şehitlerimizin kanını yerde bırakır mıyız? O halde ne diyoruz; 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' İşte bu kadar.

Hiçbir terör örgütü bu topraklarda hüküm süremez. 'Terörü Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz' dedik. Elhamdülillah bunu başardık. Şimdi artık sıra dışarıdaki terör odaklarında. Nasıl Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda terörü yerinde etkisiz hale getirdiysek, şimdi de Kandil'de yuvalarını başına yıkmaya karar verdik, azmettik. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışan her türlü şer odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Gençler, bunun için güçlü iktidara ihtiyacımız var. 24 Haziran'da güçlü hükümet için güçlü Cumhurbaşkanlığı için Samsun hazır mı? Milletin adamını cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Meclisi daha güçlü Samsun'u Meclis'te temsil edecek miyiz? Güçlü Türkiye'nin adımını atacak mıyız?"

- "İki bayramı birden kutlayacağız"

Yıldırım, bu ay iki bayramın birden kutlanacağını vurguladı.

Bunlardan ilkinin, cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum ama unutmayın bu ay iki bayram var. İkinci bayram 24 Haziran demokrasi zafer bayramı. Samsun hazır mısın? Gazamız mübarek olsun, gününüz aydınlık olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerine yer verdi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra gençlerle sohbet etti.

Başbakan Yıldırım, Samsun'da<br />

Başbakan Yıldırım, Samsun'da<br />

Başbakan Yıldırım, Samsun'da<br />

Başbakan Yıldırım, Samsun'da

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Başbakan Binali Yıldırım Gençlik Şöleni Samsun Terörle Mücadele

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