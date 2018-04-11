"Hiçbir zaman kamuflaj giymeyeceğiz"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şiddete, çatışmaya, teröre karşı olduklarını belirterek, "Biz siviliz, sivil siyaset yapıyoruz. Hiçbir zaman da sivil elbiselerimizi çıkartıp kamuflaj giymeyeceğiz." dedi.

Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, OHAL nedeniyle Türkiye'nin, insan hakları ihlalleri enkazına dönüştüğünü savundu.

Parlamentonun nasıl bir cezaevine dönüştüğünün çok açık bir kanıtı olduğunu ileri süren Tanrıkulu, hazırladığı "AKP OHAL'inin insan hakları enkazı" ve "Mart ayı AKP hükümetinin insan hak ihlalleri raporu" başlıklı iki tabloyu, milletvekili çalışması olarak parlamentoya sokmakta zorlandığını söyledi.

Tanrıkulu, bunlara el konulmaya çalışıldığını öne sürerek, "Parlamentonun kendi giriş kapılarında bile bu kadar çok yasağın milletvekillerine karşı uygulandığı başka bir dönem, 12 Eylül darbe döneminde bile olmadı." görüşünü savundu.

OHAL ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yetkililerin gerçek olmayan bilgiyi kamuoyuyla paylaştığını iddia eden Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü: