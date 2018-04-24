Hizan’da ‘AK Parti İstişare ve Değerlendirme’ toplantısı

Bitlis’in Hizan ilçesinde ‘AK Parti İstişare ve Değerlendirme’ toplantısı yapıldı.

Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, AK Parti Hizan İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe teşkilatı, muhtarlar, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederek, alınan kararın lider ülke Türkiye’nin hızlı büyümesi ve gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak ise, erken seçimle ülkede her şeyin daha güzel olacağına ve yeni Türkiye yolunda gereken adımın atılacağına inandıklarını belirterek, “Bu millet zaten kararını 16 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerek çoktan verdi. O yüzden erken seçim kararı alınması gereken bir karardı. Çok güzel oldu’’ dedi.

AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay da, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, “AK Parti kadroları olarak bizler seçime hazırız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, her gün seçim varmış gibi çalışan teşkilatları ile 24 Haziran akşamı bu başarıyı yeniden taçlandıracağız’’ ifadelerini kullandı.