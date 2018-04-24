HABER

Hizan’da ‘AK Parti İstişare ve Değerlendirme’ toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesinde ‘AK Parti İstişare ve Değerlendirme’ toplantısı yapıldı.Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, AK Parti Hizan İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe teşkilatı, muhtarlar, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

Hizan’da ‘AK Parti İstişare ve Değerlendirme’ toplantısı

Bitlis’in Hizan ilçesinde ‘AK Parti İstişare ve Değerlendirme’ toplantısı yapıldı.
Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, AK Parti Hizan İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe teşkilatı, muhtarlar, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederek, alınan kararın lider ülke Türkiye’nin hızlı büyümesi ve gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.
AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak ise, erken seçimle ülkede her şeyin daha güzel olacağına ve yeni Türkiye yolunda gereken adımın atılacağına inandıklarını belirterek, “Bu millet zaten kararını 16 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerek çoktan verdi. O yüzden erken seçim kararı alınması gereken bir karardı. Çok güzel oldu’’ dedi.
AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay da, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, “AK Parti kadroları olarak bizler seçime hazırız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, her gün seçim varmış gibi çalışan teşkilatları ile 24 Haziran akşamı bu başarıyı yeniden taçlandıracağız’’ ifadelerini kullandı.

Hizan’da ‘AK Parti İstişare ve Değerlendirme’ toplantısı

Hizan’da ‘AK Parti İstişare ve Değerlendirme’ toplantısı

Hizan’da ‘AK Parti İstişare ve Değerlendirme’ toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?
Meclis'te 16 yıl sonra bir ilkMeclis'te 16 yıl sonra bir ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.