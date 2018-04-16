Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: “ABD ve müttefikleri Suriye’de hedeflerine ulaşamadı”

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD ve müttefikleri İngiltere ve Fransa’nın, çatışmalarla dolu Suriye’ye yönelik son füze saldırılarında hiçbir hedefe ulaşamadıklarını söyledi.
Hasan Nasrallah, Beyrut’ta dün katıldığı televizyon programında, Suriye’ye yapılan saldırıların Suriye ulusunun ve hükümet güçlerinin iradesini kırmak anlamına geldiğini, fakat bunun yerine onların direncini ve kararlılıklarını artırdığını belirtti. Nasrallah, “ABD ve müttefikleri Suriye’de hedeflerine ulaşamadı. Bu saldırı silahlı grupların moralini yükseltmeyi amaçlıyorsa, aslında onları hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
Nasrallah, "Amerikan askerleri, Suriye’deki herhangi bir kara harekatının kolay bir görev olmayacağının farkındadır ve bu yüzden bundan kaçınıyorlar" dedi.
Nasrallah, ABD, İngiltere ve Fransa’nın, Suriye’ye karşı füze saldırıları başlatmakta acele ettiklerini, çünkü başkent Şam’ın 10 kilometre kuzeydoğusundaki Duma kentine kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarının asılsız olduğunu bildiklerini ifade etti. Nasrallah, "Uluslararası kimyasal silah uzmanlarının iddia edilen siteye ulaşmasından önce senaryoyu bitirmek istediler" diye konuştu.
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