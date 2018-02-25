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Hocalı Katliamı'nın 26. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 12:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: - "Hocalı kasabasında, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçleri tarafından zalimce katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyor ve insanlığa karşı işlenmiş bu saldırıyı kınıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi Hocalı kasabasında, 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeni güçleri tarafından zalimce katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyor ve insanlığa karşı işlenmiş bu saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Hocalı Katliamı'nın 26. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın birçok noktasında benzer katliamların devam ettiğini üzüntüyle gördüklerini ve çatışmaların barışçıl çözümü için katkı ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi Hocalı kasabasında, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçleri tarafından zalimce katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyor ve insanlığa karşı işlenmiş bu saldırıyı kınıyoruz."

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin "bir millet-iki devlet" anlayışıyla her alanda güçlenerek gelişmesinin temel önceliklerin başında geldiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"CHP, Dağlık Karabağ ve diğer işgal edilen yerlerin, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını desteklemektedir. Bu noktada, Ermenistan'a işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi çağrısını tekrarlıyoruz. Öte yandan Ermenistan tarafından gerekli adımlar atıldığı takdirde, bu ülkeyle de pekala iyi bir komşu ve dost olabileceğimize inanmaktayız."

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz

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