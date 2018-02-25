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Hocalı Katliamı'nın 26. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 12:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hocalı Katliamı'nın 26'ncı yılında şehitleri rahmetle anarak, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından, Hocalı Katliamı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

"25-26 Şubat 1992 gecesi Ermeni güçleri tarafından Yukarı Karabağ'da 613 masum Azerbaycanlı kardeşimizin hunharca katledildiği Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diyen İbrahim Kalın, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın

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