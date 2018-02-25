Hocalı Katliamı'nın 26. yılı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hocalı Katliamı'nın 26'ncı yılında şehitleri rahmetle anarak, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.
Kalın, Twitter hesabından, Hocalı Katliamı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
"25-26 Şubat 1992 gecesi Ermeni güçleri tarafından Yukarı Karabağ'da 613 masum Azerbaycanlı kardeşimizin hunharca katledildiği Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diyen İbrahim Kalın, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin
AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!
Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız
Üvey kardeşini dağ evine götürüp dehşeti yaşattı!
FETÖ kumpaslarının her ayağında rol aldı! Herkesi o götürüyordu, şimdi o gitti
Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı
Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi
Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti
Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum