Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Kaag Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Lübnan'ın bölgede lider bir rol oynayabileceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açılamaya göre, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Kaag, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından Beyrut'taki başkanlık sarayında kabul edildi.

Kaag, Lübnan'ın özellikle Suriye'nin yeniden inşa edilmesi süreci olmak üzere bölgede lider bir rol oynayabileceğini, ülkesinin Lübnan ile ekonomi ve ziraat başta olmak üzere bir dizi alanda iş birliğini desteklediğini ifade etti.

Avn ise gelecek hükümetin, Lübnanlıların önem verdiği meselelere çare bulmakla eş zamanlı olarak, ekonomiye özellikle eğileceğini ve yolsuzlukla mücadele sürecini tamamlayacağını söyledi.

Daha sonra yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad el-Hariri ile görüşen Kaag, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Hollanda'nın Lübnan'a yardım olarak 200 milyon avro, reformlar için ise 100 milyon avro verdiğini söyledi.

Kaag ayrıca ülkesinin Lübnan'da ziraat ve teknoloji alanlarında yatırıma önem verdiğini aktardı.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Lübnan'a gelen Kaag'ın bugün Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile de görüşmesi bekleniyor.

