Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Hollanda Maslahatgüzarı Erik Weststrate, Hollanda Temsilciler Meclisinde 1915 olaylarıyla ilgili yaşanan gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Temsilciler Meclisinde 1915 olaylarıyla ilgili yaşanan ve basına da yansıyan olaylar üzerine harekete geçti. Hollanda Maslahatgüzarı Weststrate, bu kapsamda Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hollandalı siyasetçileri Türkiye’ye yönelik önyargılı tutumlarını gözden geçirmeye ve tarihi siyasallaştırmamaya davet ediyoruz. Hollanda, bu tarihi meselenin çözümüne katkı vermek istiyorsa, 2005 yılından bu yana ısrarla önerdiğimiz, Osmanlı tarihi uzmanı bilim insanlarına açık bağımsız bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması teklifine destek verebilir. Hollanda’nın ülkemizle ilişkilerini normalleştirme iradesi bulunup bulunmadığının da bir göstergesi olacak bu konu hakkındaki görüşlerimiz ve beklentilerimiz Bakanlığımıza davet edilen Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına da iletilmiştir" açıklamasını yapmıştı.
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