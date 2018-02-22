Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıyarak skandal bir karara imza attı. Parlamento’da oylama 3’e karşı 142 oyla kabul edildi. Türklerin kurduğu Denk Partisi oylamada karşı oy kullandı. Hükümet protokolüne aykırı olan kararın bir bağlayıcılığı bulunmadığı ifade edildi.
Hükümet protokolü, soykırımların tanınmasında, uluslararası mahkemelerin hükümleri, Birleşmiş Milletler’in bilimsel araştırma ve bulgularındaki açık ve net olan sonuçların yönlendirici olması gerektiğini açıklamıştı.
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