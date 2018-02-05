HABER

Hollanda resmi olarak büyükelçiyi Türkiye’den çekti

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 15:19 | Son Güncelleme

Hollanda, resmi olarak Ankara Büyükelçisini geri çekme kararı aldığını açıkladı.Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınmadığı bu nedenle Mart 2017’den beri Türkiye’ye alınmayan büyükelçinin resmi olarak geri çekildiği belirtildi.Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra twitterdan yaptığı açıklamada, "Son görüşmeler Türkiye ve Hollanda’nın birbirine yakınlaşması için bir fırsat sundu.

Hollanda, resmi olarak Ankara Büyükelçisini geri çekme kararı aldığını açıkladı.
Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınmadığı bu nedenle Mart 2017’den beri Türkiye’ye alınmayan büyükelçinin resmi olarak geri çekildiği belirtildi.
Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra twitterdan yaptığı açıklamada, "Son görüşmeler Türkiye ve Hollanda’nın birbirine yakınlaşması için bir fırsat sundu. Ancak mutabakata varamadık" dedi. Türkiye’de bir Hollanda büyükelçisi olmadığı sürece Türkiye’nin de Hollanda’ya yeni bir büyükelçi atamasının kabul edilmeyeceğini belirten Zijlstra, anlaşmazlığı çözmek için yapılan görüşmelerin durduğunu söyledi.
Hollanda hükümeti, Türk siyasilerin Hollanda’da referandum mitinglerine izin vermeyeceğini açıklamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın sınır dışı edilmesiyle krizi tırmandırmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum’un yeni belediye başkanı Zeki Gül oldu

Çorum’un yeni belediye başkanı Zeki Gül oldu

Ak Parti Çatak ilçe başkanlığında devir teslim töreni

Ak Parti Çatak ilçe başkanlığında devir teslim töreni

Mehmet Ünek: “2019 seçimlerini kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok”

Mehmet Ünek: “2019 seçimlerini kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

AK Parti’de halk günü

AK Parti’de halk günü

CHP Isparta'da istifa polemiği 

CHP Isparta'da istifa polemiği 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.