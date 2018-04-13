Honduras’tan büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı

Orta Amerika ülkesi Honduras parlamentosu, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını onayladı.

Orta Amerika ülkesi Honduras parlamentosu, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını oyladı. Oylamada, 92 milletvekilinin 59’u kabul oyu verirken, 33’ü ret oyu verdi. Çoğunluğun kararına uygun olarak Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına karar verildi.

Honduras’ın Büyükelçiliği taşıma kararına İsrail’den övgü geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahşon, önemli kararlarından ötürü Honduras Parlamentosuna teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Büyükelçiliğin Tel Aviv’den Kudüs’e taşımanın hukuka aykırı keyfi bir karar olduğunu belirten Filistin, kararın yol açabileceği tehlikeli sonuçlardan tamamen Amerikan yönetiminin sorumlu olacağını ifade etti.

ABD’nin ardından büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklayan ikinci ülke Guatemala’dan sonra Honduras oldu.