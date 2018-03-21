Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinden, hakim ve savcı atamalarına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

HSK Birinci Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Mart 2018 tarihli ve 426-427 sayılı adli ve idari yargı kararnameleriyle ilgili basında bir kısım asılsız haberler çıktığı ifade edildi.

Mesleğe kabulleri yapılan hakim ve cumhuriyet savcılarından, Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri olanların taleplerinin HSK Birinci Dairesi tarafından değerlendirilerek kura öncesi planlama yapıldığı belirtilen açıklamada, kura çekiminden sonra kadro ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak, mazeretlerine uygun olacak şekilde atamaların gerçekleştirildiği, bu uygulamanın öteden beri süre geldiğinin bilindiği vurgulandı.

Açıklamada, 26 Eylül 2014 tarihli kura çekiminden sonra aynı günlü ve 2202 sayılı, 28 Haziran 2016 tarihli kura çekiminden sonra 30 Haziran 2016 tarihli ve 1098 sayılı, 26 Mayıs 2017 tarihli kura çekiminden sonra 3 Temmuz 2017 tarihli ve 918 sayılı kararnameler ile 20 Mart 2018 tarihli ve 426-427 sayılı kararnamelerin aynı doğrultuda olduğu, kura çeken hakim ve savcıların, eş, sağlık mazeretleri ile kadro ve ihtiyaç durumlarını kapsadığı belirtildi.