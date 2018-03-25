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HÜDA PAR Ağrı İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 19:41 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Şahin: - "Onlar özgürlüklerine kavuşmadığı müddetçe, 28 Şubat'ın oluşturduğu tahribat onarılmadığı müddetçe 28 Şubat bitmiş değildir"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Sait Şahin, "Onlar özgürlüklerine kavuşmadığı müddetçe, 28 Şubat'ın oluşturduğu tahribat onarılmadığı müddetçe 28 Şubat bitmiş değildir." dedi.

Şahin, partisinin Ağrı 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, adaletin tesis edilmesiyle insanlığın huzur bulacağını, kardeşliğin oluşacağını, geleceğin sağlam temeller üzerine bina edileceğini belirtti.

Adaletten uzaklaşan toplumlarda kardeşliğin bozulduğunu, birliğin dağıldığını, güvenin, huzurun yerini kaosa bıraktığını aktaran Şahin, "Bu memlekette de uzun yıllar boyunca idarede adalet terk edildiği için, adaletten uzaklaştırıldığı için maalesef kardeşliğimiz bozuldu, birliğimiz dağıldı ve güven ortadan kalktı. Maalesef huzurumuz ve geleceğimiz tehlikeye girdi. Adalete dönmek zorundayız." diye konuştu.

Şahin, 28 Şubat sürecine değinerek, şunları kaydetti:

"Zindanlarda 600'e yakın mağdur Müslümandan bahsediyoruz. Bu az bir sayı değil. Çocuklarıyla anne babalarıyla akrabalarıyla belki yüz binleri bulan bir mağduriyet var. Zindan kuşları adalet bekliyor, özgürlük bekliyor. Onlar özgürlüklerine kavuşmadığı müddetçe, 28 Şubat'ın oluşturduğu tahribat onarılmadığı müddetçe 28 Şubat bitmiş değildir. 28 Şubat'ın bitmesi için adaletin tesis edilmesi gerekmektedir."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, Şaban Gökhan yeniden il başkanlığına seçildi.

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Ağrı Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Sait Şahin HÜDA-PAR 2. Olağan Kongresi

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