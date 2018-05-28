HÜDA PAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

DİYARBAKIR (AA) - Hür Dava Partisinin (HÜDA PAR) Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığı öğrenildi.

27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne parti logosuyla girecek HÜDA PAR, parti yetkili organlarıyla ve üyeleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi'nde destekleyecekleri ismi değerlendirdi.

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak Genel İdare Kurulunda (GİK) yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındı.

Kararı, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'un bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda 14.30'da düzenleyeceği basın açıklamasıyla duyurması bekleniyor.

24 Haziran'daki milletvekilliği seçimine ülke genelinde kendi logosu ve adaylarıyla katılacak HÜDA PAR, Diyarbakır'da eski genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, Batman'da ise genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekleyecek.

