HÜDA PAR eski Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kürt meselesi, sulh ile çözülür

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HÜDA PAR eski Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Kürt meselesini kavga ile çözeceklerini sananların var olduğunu ancak bu meselesinin birkaç gün içinde sulh ile çözülebileceğini söyledi.

HÜDA PAR eski Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde miting düzenledi. Mitinge gelen vatandaşlar, üst aramasından geçtikten sonra alana girdi. Miting, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yoğun katılımın sağlandığı alanda kadın ve erkeklere ayrı yer oluşturuldu.

Mitingde bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, 2015'in Haziran seçimlerinde birilerinin Diyarbakır meydanında barışa şans tanımak için destek istediğini belirterek, “Umduklarının üzerinde meclise gidince karışıklıklar artmıştır. Hatırlayın birileri Kürt meselesi vardır, bu mesele bizim meselemizdir ve bunu çözeceğiz demişti. Bugün gelinen noktada böyle bir mesele yoktur diyorlar. Kardeşlerim iki tarafı çıkmaz olan bu sokaktan çıkmaya kararlıyız. Böyle bir sorun yoktur diyen ile bu sorun şiddettir diyenler meseleyi çözemezler. Kavga ile çözeceğini sanıyor. Sorunlarımız vardır. Bu sorunları sulh içerisinde çözeriz. Memleketin en acı olan Kürt meselesini bir kaç gün içinde çözüme kavuşturabiliriz. Meselenin çözülmesi için adalet, samimiyet gereklidir. Meseleyi şiddete havale edenlere köklü çözüm gerekir. Bizim anlayışımızda asıl olan insandır, siyaset adalet temelli olacak" dedi. Konuşmaların ardından miting, ilahilerle devam etti.