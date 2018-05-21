Hüda-Par Genel Başkanı Diyarbakır'dan bağımsız aday olacak

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HÜR-Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 24 Hizaran'da yapılacak milletvekili seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olmak için Genel Başkanlık görevinden istifa etti. Hüda-Par'ın Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök'ün de Batman'dan bağımsız aday olmak için partisinden istifa ettiği öğrenildi.
24 Hizaran'da yapılacak olan seçimlere parti olarak girmelerine rağmen Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, Diyarbakır'dan bağımsız adayı olmak için partisinden istifa etti. Diyarbakır Seçim Kurulu'na bağımsız adaylık başvurusu yapan Yapıcoğlu, partisinin Diyarbakır'da bağımsız adayı olarak seçimlere katılacak. Hüda-Par'ın Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök'ün de Batman'dan partisinin bağımsız adayı olmak üzere istifa ettiği ve seçim kuruluna bağımsız adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.
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