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Hüda-Par Genel Başkanı Diyarbakır'dan bağımsız aday olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

 HÜR-Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 24 Hizaran'da yapılacak milletvekili seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olmak için Genel Başkanlık görevinden istifa etti.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HÜR-Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 24 Hizaran'da yapılacak milletvekili seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olmak için Genel Başkanlık görevinden istifa etti. Hüda-Par'ın Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök'ün de Batman'dan bağımsız aday olmak için partisinden istifa ettiği öğrenildi.
24 Hizaran'da yapılacak olan seçimlere parti olarak girmelerine rağmen Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, Diyarbakır'dan bağımsız adayı olmak için partisinden istifa etti. Diyarbakır Seçim Kurulu'na bağımsız adaylık başvurusu yapan Yapıcoğlu, partisinin Diyarbakır'da bağımsız adayı olarak seçimlere katılacak. Hüda-Par'ın Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök'ün de Batman'dan partisinin bağımsız adayı olmak üzere istifa ettiği ve seçim kuruluna bağımsız adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.

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