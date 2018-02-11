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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 20:57 | Son Güncelleme

"Aslında Türkiye (Afrin) orada YPG ile PKK ile savaşmıyor. Çünkü onlar Amerika'nın kara gücü. Amerika'nın askerleridir"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na işaret ederek, "Aslında Türkiye orada YPG ile PKK ile savaşmıyor. Çünkü onlar Amerika'nın kara gücü. Amerika'nın askerleridir." dedi.

Yapıcıoğlu, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, kongrelerinin ana temasının "Önce İnsan, Öncelik Adalet" olduğunu söyledi.

Adalet terazisinin bozulması durumunda toplumun dengesinin de bozulacağını belirten Yapıcıoğlu, "Gerçekten adalet terazisi doğru tartmazsa toplumsal huzur kaybolur. Zulüm ayyuka çıkarsa kardeşlik bozulur. Kardeşlik bozulursa birlik beraberlik yok olur, sadece lafta kalır. Birlik ve beraberlik olmazsa o zaman siz temelden sarsılırsınız. " diye konuştu.

Yapıcıoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, şöyle konuştu:

"Biz başından beri söyledik. Keşke Afrin operasyonunun yapılmasına ihtiyaç kalmasaydı. Keşke durum bu noktaya gelmeseydi. Niçin başladı Afrin operasyonu? Güya sözüm ona dost ve müttefik ABD, 'Ben 30 bin kişilik sınır ordusu kuracağım.' dedi. Hükümet yetkililerimiz hop oturup, hop kalktı. Bu nasıl dostluk, nasıl müttefiklik? Bu müttefiklik hukukuna sığar mı? Dost dosta bunu yapar mı? 'Yapmayın etmeyin, bakın bunu yaparsanız geliriz vururuz.' dedi ve Afrin'e girildi. Biz de o gün dedik. Aslında Türkiye orada YPG ile PKK ile savaşmıyor. Çünkü onlar Amerika'nın kara gücü. Amerika'nın askerleridir. Öyle ya Amerika onları eğitti, silah verdi, istikamet verdi, hedef gösterdi, 'Git vur.' dedi ve onlar da gidip vurdu. Öyleyse onun isminin başka bir şey olması, Coni olmaması bir şey değiştirmiyor. Şimdi hala Türkiye diyor ki, 'Biz NATO üyesiyiz. Biz Amerika ile stratejik müttefikiz. Biz dostuz. Amerika şu desteğini kestiği zaman bu sorun çözülecek. Amerika destek verdiği müddetçe bölgede sorunlar devam edecek. Amerika destek verdiği müddetçe bölgede sorunlar devam edecek. Daha dün hükümet sözcüsü Yozgat'ta söyledi sorunun ne olduğunu. Sorun, Amerika'nın onlara destek vermesi. Biz ilk söyledik. Sorun Amerika'nın kendisidir."

Konuşmaların ardından HÜDA PAR Bursa İl Başkanı Mehmet Şimşek, Yapıcıoğlu'na hediye takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Huda Par Kongre Hüda-Par

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