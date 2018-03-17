HABER

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 22:30 | Son Güncelleme

"Öncelikli hedefimiz adaleti yeniden tesis etmektir. O hedefimizden sapmadık. Biz gördüğümüz adaletsizlikler karşısında da susmayacağız"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,"Öncelikli hedefimiz adaleti yeniden tesis etmektir. O hedefimizden sapmadık. Biz gördüğümüz adaletsizlikler karşısında da susmayacağız." dedi.

Yapıcıoğlu, partisince bir otelde düzenlenen Şırnak İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Önce insan, öncelik adalet" şiarıyla yola çıktıklarını ve adaleti sürekli talep ettiklerini söyledi.

PKK terör örgütünün Çözüm Sürecinin ardından çatışmaları şehir merkezlerine taşıdığını anımsatan Zekeriya Yapıcıoğlu, PKK'lı teröristlerin "özerklik" adı altında şehirlerde çukur kazarak, bombalı saldırılar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Yapıcoğlu, Suriye'deki iç savaşa dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Oraya müdahil olan ülkeler Suriye'de iç karışıklığın bitmesini Esad zulmünden inim inim inleyen masum insanların haklarına kavuşmasını temin etmek için mi oradalar? ABD, onun arkasına takılan İngiltere ve Rusya'ya kalsa o savaşın 70 yıl daha sürmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bir medeniyetin yıkılmasını, nüfusunun yarısının yer değiştirmesini, bir milyona yakın insanının ölmesini bu millet istiyor mu? Böyle bir şeyi insan olan biri ister mi?"

Irak'taki siyasi karışıklığın bölgeyi ciddi bir şekilde etkilediğini belirten Zekeriya Yapıcıoğlu, bunun Şırnak, Mardin, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'in ihracatını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Parti olarak bütün haksızlıkları her platformda söyleyeceklerini dile getiren Yapıcoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikli hedefimiz adaleti yeniden tesis etmektir. O hedefimizden sapmadık. Biz gördüğümüz adaletsizlikler karşısında da susmayacağız. Bunun bazı bedelleri olacaksa varsın olsun. Memleketin ekonomik durumu iyi değil, işsizlik had safhada."

TÜİK'in evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladığını hatırlatan Zekeriya Yapıcıoğlu, evlilik sayısında düşüş, boşanmalarda da artış olduğunu belirtti.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uyuşturucu kullanımında artış yaşandığını öne süren Yapıcıoğlu, Cizre'de 19 yaşında bir gencin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçim sonucunda, Emcet Yalçın il başkanlığına getirildi.

Meteoroloji'den açıklama geldi!Meteoroloji'den açıklama geldi!
Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!
Afrin'de şok görüntüler! Afrin'de şok görüntüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu Hüda-Par Kongre şırnak

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Arda Turan'ın yeni yuvası! Kirası dudak uçuklattı

Arda Turan'ın yeni yuvası! Kirası dudak uçuklattı

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

İlginizi Çekebilir

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'den 3 partiye davet yok

MHP'den 3 partiye davet yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.