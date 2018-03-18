HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:

"28 Şubat'ın bin yıl süreceği iddia ediliyordu. Evet, uzun yıllar sürdü, çok zulümler yapıldı. İnsanlar örtülerinden, kılık kıyafetlerinden dolayı işlerinden, okullarından atıldılar. Ticaretle uğraşanlar 'yeşil, gerici sermaye' diye yaftalandılar bazı esnaf ve tüccarlar iflasa sürüklendi. Örtülerinden dolayı bazı kadınlarımız doktorlar tarafından tedavi edilmeden hastanelerden kovuldu. Önemli bir kısmı şu an yaşanmıyor ama devam eden bazı sorunlar var."

28 Şubat sürecinde bazı meslek guruplarının Genelkurmay Başkanlığına çağrılarak brifingler verildiğini belirten Yapıcıoğlu, brifing alan yargı mensuplarının verdiği kararların hala devam ettiğini vurguladı.

"Bahsettiğim bu sıkıntılar o melunların eliyle bu millete yaşatıldı." diyen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntıların bir kısmı sona ererken özellikle brifing alan yargı mensuplarının yapmış olduğu zulümlerin etkileri halen devam ediyor. O dönemde inancından, sakalından, verdiği Kur'an dersinden dolayı çok ağır cezalara çarptırılan pek çok insan var. Bunların önemli bir kısmı ceza aldılar, onlar cezalarını tamamlayıp çıktılar, o zulümden kısmen kurtuldular ama halen fişli olarak devlet nazarında sakıncalı vatandaş olarak görülüyorlar. Ama kanunlardaki en ağır cezaya çarptırılanlar var. Onların arasında müebbet hapis cezasına çarptırılan yüzlerce insan var. 28 Şubat yargısı veya FETÖ yargısı tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldıkları için tutuklu olmaya devam edenler var."