Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu: “Parti olarak seçime hazırız”

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, parti olarak seçime hazır olduklarını belirterek, haftaya Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşme gerçekleştireceklerini ifade etti.

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır’da basın toplantısı gerçekleştirdi. Öğretmenevinde yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ve partililer katıldı. Burada konuşan Yapıcıoğlu, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapıcıoğlu, parti olarak seçime hazır olduklarını belirterek, “Biliyorsunuz ocak ayında Yüksek Seçim Kurulu seçime girme yeterliliğine sahip olan partileri listesini açıkladı. Buna daha sonra birkaç ilave yaptı. Bu isimler arasında Hüda-Par yok. Aslında yasal olarak Siyasi Partiler Kanunu ve seçimlerin temeline ilişkin kanunlara göre Hüda Par’ın seçimlere katılma yeterliliği vardır. Bu konuda arkadaşlarımız seçim tarihi öne alındığı için dilekçelerini yazdılar. Bugün öğleden sonra başkanlık divanını toplayacağız ve Yüksek Seçim Kuruluna bu yapılan yanlışın düzeltilmesi için müracaatta bulunacağız. Seçime katılma yeterliliğimiz bize göre vardır, Yüksek Seçim Kurulunun bu yanlışı düzeltmesini ümit ediyoruz. Parti olarak da seçimlere girmeye hazırız” dedi.