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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun görevinden istifa ettiği bildirildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

Zekeriya Yapıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "30 Haziran 2013 tarihinden beri şerefle üstlendiğim HÜDA PAR Genel Başkanlığı görevimden bugün istifa ettim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hüda-Par zekeriya yapıcıoğlu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
akp'den aday olacaktır
HAYROLA,BASKI MI GELDİ ACABA?
akp adayı olacaktır. geçen seçimde akp ile kolkolaydılar.
Derinciler..
Sebep?
Zıplamayın hemen. Huda-Par'ın Diyarbakır dan bağımsız adayı olabilmek için istifa etti
hayırlı olsun
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