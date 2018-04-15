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HÜDA PAR Konya İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "(ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı operasyonu) Bu son saldırıyı alkışlamayız. ABD'nin 10 bin kilometre öteden gelip burada ne işi var? Dün ne diyorsak, bugün de yarın da aynı şeyi söyleyeceğiz"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı operasyonuna ilişkin, "Bu son saldırıyı alkışlamayız. ABD'nin 10 bin kilometre öteden gelip burada ne işi var? Dün ne diyorsak, bugün de yarın da aynı şeyi söyleyeceğiz." dedi.

Yapıcıoğlu, partisince kentteki bir düğün salonunda düzenlenen Konya İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Önce insan, öncelik adalet" şiarıyla yola çıktıklarını ve adaleti sürekli talep ettiklerini söyledi.

Ülke genelinde kongre çalışmalarında sona gelindiğini vurgulayan Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta kongreleri tamamlayarak seçime hazırlanacaklarını dile getirdi.

Yapıcıoğlu, adaleti tesis etmek için yola çıktıklarını belirterek, "Adaleti tesis etmeyi birinci görev ilan ettik ve bunun için çalışacağımızı söyledik. Davamız, adaleti yeniden hakim kılmak, her şeyi yerli yerine koymak. Adalet herkese hakkını teslim etmektir. Siyasetin yapması gereken de budur." diye konuştu.

Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD'nin Suriye'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu son saldırıyı alkışlamayız. ABD'nin 10 bin kilometre öteden gelip burada ne işi var? Dün ne diyorsak, bugün de yarın da aynı şeyi söyleyeceğiz. Ciğeri kediye teslim etmeyin. Sırtlandan çoban olmaz. Doğru bildiğimizi söyleriz. Amerika mı insanlığın vicdanı? Emperyalistlerin bu oyunlarının görülmesini istiyoruz. Suriye'de rejimin zulmü altında ezilen insanların zulümden kurtulması için çağrıda bulunuyoruz. Allah rızası için aynı kıbleye yönelen Müslümanlar, İslam ülkelerinin yöneticileri bir araya gelin, bu kanı durdurun. Bu meselenin çözümünü emperyalistlere havale etmeyin. Onlar akan kan dursun istemezler. Oradaki fitne büyüsün, mezhep savaşına dönsün isterler."

Yapıcıoğlu, İsrail'in saldırılarında Filistin'de Müslümanların katledildiğini anımsatarak, "Her gün şehitlere yenileri ekleniyor. Siyasetin gündeminde bu var mı? Herkes kendisiyle meşgul. Filistin, Müslümanların gündemi olmaktan çıktı." ifadelerini kullandı.

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Hüda-Par zekeriya yapıcıoğlu

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