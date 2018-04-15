HÜDA PAR Konya İl Kongresi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı operasyonuna ilişkin, "Bu son saldırıyı alkışlamayız. ABD'nin 10 bin kilometre öteden gelip burada ne işi var? Dün ne diyorsak, bugün de yarın da aynı şeyi söyleyeceğiz." dedi.

Yapıcıoğlu, partisince kentteki bir düğün salonunda düzenlenen Konya İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Önce insan, öncelik adalet" şiarıyla yola çıktıklarını ve adaleti sürekli talep ettiklerini söyledi.

Ülke genelinde kongre çalışmalarında sona gelindiğini vurgulayan Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta kongreleri tamamlayarak seçime hazırlanacaklarını dile getirdi.

Yapıcıoğlu, adaleti tesis etmek için yola çıktıklarını belirterek, "Adaleti tesis etmeyi birinci görev ilan ettik ve bunun için çalışacağımızı söyledik. Davamız, adaleti yeniden hakim kılmak, her şeyi yerli yerine koymak. Adalet herkese hakkını teslim etmektir. Siyasetin yapması gereken de budur." diye konuştu.

Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD'nin Suriye'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin ise şunları kaydetti: