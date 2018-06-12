HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

HÜDA PAR lideri Yavuz: Bütün yanlışlara 'evet' demeyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 23:20 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz Bursa'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı verdik fakat bizim bu destekleme kararımız bütün yanlışlara 'Evet' deme anlamını taşımamaktadır" dedi.

HÜDA PAR lideri Yavuz: Bütün yanlışlara 'evet' demeyeceğiz

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz Bursa'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı verdik fakat bizim bu destekleme kararımız bütün yanlışlara 'Evet' deme anlamını taşımamaktadır" dedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programında partililer ve sivil topum kuruluşları ile biraraya geldi. İftar sonrasında konuşan Yavuz 15 Temmuz akşamı HÜDA PAR'a düşmanıklarını ilan eden güçlerin siyasal ve iktisadi tasarımlarını reddettiklerini, anayasanın acilen değişmesi gerektiğini söyledi. Yavuz, "15 Temmuz akşamı bize düşmanlıklarını ilan eden güçlerin bize dayatmış olduğu siyasal ve iktisadi tasarımları reddediyoruz. Onun yerine bu milletin değerlerine inançlarına uygun tarihi ile geleneği ile kültürü ile uygun ve uyumlu bir siyaset tasarımı bir iktisadi tasarımı bu millete hediye etmeliyiz. Türkiye'nin en acil ihtiyacı olan şey bu darbe anayasasını değiştirmektir. Bu darbe anayasasını değiştirmek 15 Temmuz akşamı bu ülkeye açıkça düşmanlık edenlerin yapmış oldukları sistemlerini tasarımlarını reddetmek olacaktır." dedi.
Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledikerini söyleyen Yavuz, "Biz Cumhurbaşkanlığı meselesinde bir aday çıkarmadık, adayların içerisinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı verdik. Fakat bizim bu destekleme kararımız bütün yanlışlara 'Evet' deme anlamını taşımamaktadır. Kim kızacak, kim küsecek, kim darılacak, kim hiddetlenecek diye bakmadan; korkmadan, cesaretle ama hakaret etmeden, nezaketle yanlışları dile getireceğiz. Onun için Türkiye'nin gerçek anlamda böyle bir muhalefete yani HÜDA PAR'a ihtiyacı vardır." diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

HÜDA PAR lideri Yavuz: Bütün yanlışlara 'evet' demeyeceğiz

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Bakan Yılmaz: 80 yılda yapmadıklarını yaptık (2)Bakan Yılmaz: 80 yılda yapmadıklarını yaptık (2)
Başbakan Yıldırım, Amasya'da şeker pancarı alım fiyatını açıkladıBaşbakan Yıldırım, Amasya'da şeker pancarı alım fiyatını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.